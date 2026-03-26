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झांसी में फर्जी TTE गिरफ्तार; सीतापुर-मुंबई एक्सप्रेस में यात्रियों से कर रहा था वसूली

GRP पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि वीरांगन लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी पर युवक को गिरफ्तार किया गया है.

झांसी में फर्जी TTE गिरफ्तार.
झांसी में फर्जी TTE गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 6:53 AM IST

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झांसी: लंबी दूरी की ट्रेन में फर्जी TTE बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है. यह युवक ट्रेन नंबर 12108 सीतापुर जंक्शन-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस TTE बनकर पैसेंजर्स के टिकट चेक कर रहा था. टिकट न होने पर जुर्माने की फर्जी रसीद काटकर वसूली भी कर रहा था.

GRP पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि वीरांगन लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी पर युवक को गिरफ्तार किया गया है. वह फर्जी TTE बनकर यात्रियों के टिकट चेक करते और अवैध तरीके से पैसे वसूलते हुए पकड़ा गया है. युवक से पूछताछ की जा रही है कि आखिर कब से वह इस काम में लगा है.

GRP पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर युवक को उतारा गया. युवक का नाम अंकित तिवारी पुत्र बेनी माधव तिवारी है. वह बलिया जनपद का रहने वाला है. गले में लगी पट्टी में एयरटेल प्रीपेड कार्ड लटका हुआ था.

उन्होंने बताया कि इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ट्रेन नंबर 12108 सीतापुर जंक्शन - मुंबई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में एक युवक चढ़ा. उसके गले में भारतीय रेलवे की पट्टी वाला एक रिबन भी लटका हुआ था.

युवक लोगों से उनके टिकट दिखाने के लिए कहता है. जिनके पास टिकट नहीं होता है, उनसे जुर्माना वसूलने और रसीद काटने की बात भी कहता है. इस दौरान कुछ यात्रियों को युवक पर शक होता है. जब यात्री युवक से सवाल करते हैं तो उनकी झड़प हो जाती है.

इस दौरान युवक खुद वीडियो बनाकर बताता है कि लोगों ने उस पर हमला किया है. वीडियो में अन्य यात्री उससे पहचान बताने के लिए कहते हैं. कुछ यात्री इस मामले की शिकायत करते हैं. ट्रेन में चल रही रेलवे पुलिस टीम ने युवक को गिरफ्तार किया.

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झांसी में पकड़ा गया फर्जी टीटीई
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