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झांसी में फर्जी TTE गिरफ्तार; सीतापुर-मुंबई एक्सप्रेस में यात्रियों से कर रहा था वसूली

झांसी: लंबी दूरी की ट्रेन में फर्जी TTE बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है. यह युवक ट्रेन नंबर 12108 सीतापुर जंक्शन-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस TTE बनकर पैसेंजर्स के टिकट चेक कर रहा था. टिकट न होने पर जुर्माने की फर्जी रसीद काटकर वसूली भी कर रहा था.

GRP पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि वीरांगन लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी पर युवक को गिरफ्तार किया गया है. वह फर्जी TTE बनकर यात्रियों के टिकट चेक करते और अवैध तरीके से पैसे वसूलते हुए पकड़ा गया है. युवक से पूछताछ की जा रही है कि आखिर कब से वह इस काम में लगा है.

GRP पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर युवक को उतारा गया. युवक का नाम अंकित तिवारी पुत्र बेनी माधव तिवारी है. वह बलिया जनपद का रहने वाला है. गले में लगी पट्टी में एयरटेल प्रीपेड कार्ड लटका हुआ था.

उन्होंने बताया कि इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ट्रेन नंबर 12108 सीतापुर जंक्शन - मुंबई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में एक युवक चढ़ा. उसके गले में भारतीय रेलवे की पट्टी वाला एक रिबन भी लटका हुआ था.