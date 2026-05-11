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श्योपुर में फर्जी किन्नरों का आतंक, नेग के नाम पर घरों में घुसकर कर रहे जबरन वसूली

श्योपुर के बड़ौदा थाना क्षेत्र का मामला. किन्नर समाज की प्रमुख कोमल गुरु ने पुलिस को आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग.

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फर्जी किन्नरों पर घरों में घुसकर जबरन वसूली का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 10:00 AM IST

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श्योपुर: श्योपुर के बड़ौदा थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ौदा में कुछ लोग किन्नर बनकर घर-घर घूम रहे हैं. लोगों से नेग के नाम पर पैसा वसूल रहे हैं. मुंह मांगी रकम नहीं मिलने पर लोगों से अभद्रता और गाली-गलौज कर रहे हैं.

लोगों का आरोप है कि ये असली नहीं बल्कि फर्जी किन्नर हैं जो किन्नर समाज की आड़ में अवैध वसूली और लोगों में डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं. मामले की शिकायत अब थाने तक पहुंच गई है. साथ ही असली किन्नर समाज ने भी फर्जी किन्नरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

बड़ौदा में फर्जी किन्नरों का आतंक (ETV Bharat)

मन मुताबिक नेग या पैसा नहीं मिलने पर लोगों से बदसलूकी का आरोप

दरअसल श्योपुर जिले के बड़ौदा नगर में कुछ समय से फर्जी किन्नरों की गतिविधियां बढ़ने का मामला सामने आया है. कुछ लोग समूह बनाकर घर-घर पहुंच रहे हैं. शुरुआत में ये लोग खुशी या नेग के नाम पर पैसा मांगते हैं. मन मुताबिक नेग या पैसा नहीं मिलने पर या लोगों द्वारा पैसा देने से मना करने पर ये लोग माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं. लोगों का आरोप है कि ये लोग घरों में घुसकर घर की महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं. साथ ही गाली गलौज और अशोभनीय हरकतें कर डराने का प्रयास करते हैं.

किन्नर समाज की प्रमुख कोमल गुरु ने पुलिस को आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग

किन्नर समाज की प्रमुख कोमल गुरु बड़ौदा थाने पहुंची और पुलिस को आवेदन देकर कहा कि कुछ असामाजिक तत्व फर्जी किन्नर बनकर घर-घर घूम कर लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं. जिससे असली किन्नर समाज की छवि खराब हो रही है. कोमल गुरु ने बड़ौदा पुलिस को बताया कि ऐसे लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करें ताकि आमजन और असली किन्नर समाज को दोनों को राहत मिल सके.

बड़ौदा थाना प्रभारी महेंद्र सिंह धाकड़ का कहना है "बड़ौदा नगर के लोगों और किन्नर समाज की प्रमुख गुरु कोमल किन्नर दोनों की तरफ से शिकायत मिली है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनकी पहचान कराई जाएगी. जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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