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अंबाला में फर्जी ट्रैफिक विजिलेंस इंस्पेक्टर गिरफ्तार, अमृतसर से दिल्ली जा रही ट्रेन में कर रहा था सफर

अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर नकली विजिलेंस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया. जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Fake Vigilance Inspector in Ambala
Fake Vigilance Inspector in Ambala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 28, 2026 at 6:38 PM IST

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अंबाला: हरियाणा के अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर नकली विजिलेंस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने का सामने आया है. अंबाला पुलिस ने बताया कि अमृतसर से दिल्ली जा रही ट्रेन में सफर कर रहे एक व्यक्ति के गले में "ट्रैफिक विजिलेंस इंस्पेक्टर" का आई-कार्ड लटका हुआ था. टिकट चेकिंग के दौरान जब टीटीई (ट्रेन टिकट एग्‍जामिनर) को उस पर शक हुआ, तो रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सूचना दी RPF ने व्यक्ति को हिरासत में लेकर जीआरपी के हवाले कर दिया.

अंबाला में फर्जी ट्रैफिक विजिलेंस इंस्पेक्टर गिरफ्तार: जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस उस व्यक्ति को रिमांड पर लेकर ये पता लगाएगी कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और उसके पास मिला नकली आई-कार्ड कहां से आया. कौन-कौन लोग इसके साथ हैं.

अंबाला में फर्जी ट्रैफिक विजिलेंस इंस्पेक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)

अमृतसर से दिल्ली जा रही ट्रेन में था आरोपी: अमृतसर से दिल्ली जा रही ट्रेन में उस समय हड़कंप मच गया, जब टिकट चेकिंग के दौरान टीटीई की नजर एक ऐसे यात्री पर पड़ी जिसके गले में "Traffic Vigilance Inspector" लिखा हुआ आई-कार्ड लटका हुआ था. उसे व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगी. कुछ फूड वेंडर्स द्वारा इसकी शिकायत करने पर इसकी सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF को सूचना दी गई.

उत्तर प्रदेश का निवासी है आरोपी: RPF ने यात्री को हिरासत में लेकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सुपुर्द कर दिया. पूछताछ के दौरान उसकी पहचान सुधीर कुमार के रूप में हुई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वो फिलहाल दिल्ली में रहता है, जबकि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है. जीआरपी द्वारा जब उसके पास मौजूद आई-कार्ड की जांच की गई तो उस पर नाम "सुधीर कुमार" और पद "Traffic Vigilance Inspector" लिखा हुआ मिला.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: जीआरपी इंचार्ज इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने बताया कि "सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पकड़ा गया व्यक्ति कई साल पहले रेलवे में फोर्थ क्लास कर्मचारी भर्ती हुआ था, लेकिन फिर निकाल दिया गया. जिसके बाद से वो इसी तरह के कारनामे कर रहा है. फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उस से सारे राज उगलवाएगी कि आखिर उसने इस नकली विजिलेंस इंस्पेक्टर के आई कार्ड का दुरुपयोग करके कहां-कहां ठगी की वारदातें करी और किस-किस ट्रेन में यात्रा करके, अपनी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है."

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