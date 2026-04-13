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बिहार में 20 साल से फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा शिक्षक गिरफ्तार

बांका : बिहार में एक बार फिर से फर्जी शिक्षक पर कार्रवाई की गई है. बांका के सुईया थाना क्षेत्र में निगरानी विभाग की टीम ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लंबे समय से नौकरी कर रहे एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शिक्षक की पहचान दक्षिणी कसवावसिला पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय डूमरडीहा में कार्यरत भागीरथ कुमार साह के रूप में हुई है.

बांका में फर्जी शिक्षक गिरफ्तार : जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक पिछले करीब 20 वर्षों से फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहा था. इस मामले में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर निगरानी विभाग ने कार्रवाई तेज की थी. इसी क्रम में पुलिस निरीक्षक लाल मोहम्मद के नेतृत्व में शनिवार एवं रविवार को छापेमारी की गई. रविवार रात में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

HC ने दिया था निर्देश : दरअसल, उच्च न्यायालय ने पूर्व में सभी संदिग्ध शिक्षकों को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का मौका दिया था, लेकिन कई शिक्षकों ने इस निर्देश का पालन नहीं किया. इसके बाद निगरानी विभाग ने प्रमाण पत्रों की गहन जांच शुरू की, जिसमें भागीरथ कुमार साह के दस्तावेज फर्जी पाए गए.

पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी : इससे पहले भी कटोरिया प्रखंड सहित आसपास के क्षेत्रों से कई फर्जी शिक्षक गिरफ्तार किए जा चुके हैं. गिरफ्तारी के बाद सुईया थानाध्यक्ष कन्हैया झा ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए बांका कोर्ट में पेश किया. बताया जा रहा है कि आरोपी बेलहर प्रखंड के रंगा गांव का निवासी है.

कई तरह के फर्जी दस्तावेज का आरोप : पिछले एक दशक में बांका जिले में एक दर्जन से अधिक फर्जी शिक्षकों का खुलासा हो चुका है. बावजूद इसके, अभी भी कई ऐसे शिक्षक विभिन्न स्कूलों में कार्यरत होने की आशंका जताई जा रही है, जो फर्जी शैक्षणिक, जाति, आवासीय और ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं.