ETV Bharat / state

बिहार में 20 साल से फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा शिक्षक गिरफ्तार

फर्जी सर्टिफिकेट पर सरकारी नौकरी करना एक शिक्षक को महंगा पड़ा है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पढ़ें खबर

FAKE TEACHER ARRESTED IN BANKA
पुलिस गिरफ्त में फर्जी शिक्षक भागीरथ कुमार साह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 13, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बांका : बिहार में एक बार फिर से फर्जी शिक्षक पर कार्रवाई की गई है. बांका के सुईया थाना क्षेत्र में निगरानी विभाग की टीम ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लंबे समय से नौकरी कर रहे एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शिक्षक की पहचान दक्षिणी कसवावसिला पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय डूमरडीहा में कार्यरत भागीरथ कुमार साह के रूप में हुई है.

बांका में फर्जी शिक्षक गिरफ्तार : जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक पिछले करीब 20 वर्षों से फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहा था. इस मामले में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर निगरानी विभाग ने कार्रवाई तेज की थी. इसी क्रम में पुलिस निरीक्षक लाल मोहम्मद के नेतृत्व में शनिवार एवं रविवार को छापेमारी की गई. रविवार रात में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

HC ने दिया था निर्देश : दरअसल, उच्च न्यायालय ने पूर्व में सभी संदिग्ध शिक्षकों को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का मौका दिया था, लेकिन कई शिक्षकों ने इस निर्देश का पालन नहीं किया. इसके बाद निगरानी विभाग ने प्रमाण पत्रों की गहन जांच शुरू की, जिसमें भागीरथ कुमार साह के दस्तावेज फर्जी पाए गए.

पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी : इससे पहले भी कटोरिया प्रखंड सहित आसपास के क्षेत्रों से कई फर्जी शिक्षक गिरफ्तार किए जा चुके हैं. गिरफ्तारी के बाद सुईया थानाध्यक्ष कन्हैया झा ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए बांका कोर्ट में पेश किया. बताया जा रहा है कि आरोपी बेलहर प्रखंड के रंगा गांव का निवासी है.

कई तरह के फर्जी दस्तावेज का आरोप : पिछले एक दशक में बांका जिले में एक दर्जन से अधिक फर्जी शिक्षकों का खुलासा हो चुका है. बावजूद इसके, अभी भी कई ऐसे शिक्षक विभिन्न स्कूलों में कार्यरत होने की आशंका जताई जा रही है, जो फर्जी शैक्षणिक, जाति, आवासीय और ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं.

एक्शन से मचा हड़कंप : निगरानी विभाग की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में 16 फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, फेक डॉक्यूमेंट पर नौकरी का आरोप

निगरानी के रडार पर बिहार के 10 फर्जी शिक्षक, एक सप्ताह में जा सकती है नौकरी

बिहार में निगरानी ने चलाया 21 शिक्षकों पर कार्रवाई का डंडा, सभी पर FIR दर्ज

TAGGED:

BANKA FAKE TEACHER CERTIFICATE
BIHAR NEWS
बांका में फर्जी शिक्षक गिरफ्तार
फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी
FAKE TEACHER ARRESTED IN BANKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.