जान से खिलाड़! दिल्ली पुलिस ने पटना से नकली दवाओं के नेटवर्क का किया भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी,पटना में नकली दवाएं और सिरप बनाने वाली फैक्ट्री के कार्टेल से जुड़ा आठवां आरोपी गिरफ्तार

इंटर-स्टेट साइकोट्रॉपिक ड्रग कार्टेल पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा
इंटर-स्टेट साइकोट्रॉपिक ड्रग कार्टेल पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 9, 2026 at 5:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. साइकोट्रॉपिक दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही इंटर-स्टेट कार्रवाई के तहत टीम ने बिहार के पटना में नकली दवाएं और सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए कार्टेल से जुड़े आठवें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई में हजारों बोतल नकली सिरप, सैकड़ों लीटर केमिकल और बड़े पैमाने पर दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला उपकरण बरामद किया गया है.

एएनटीएफ के निर्देश पर पटना स्थित फैक्ट्री पर छापा
डीसीपी संजीव कुमार यादव नें बताया की एएनटीएफ के निर्देश में इंस्पेक्टर नितेश कुमार की टीम ने एसीपी सतेंद्र मोहन की निगरानी में पटना स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा.इस दौरान ड्रग विभाग, पटना की टीम को भी शामिल किया गया. छापेमारी में हजारों खाली बोतलें, ढक्कन, केमिकल से भरे ड्रम, कमर्शियल मिक्सिंग मशीन और भारी मात्रा में नकली सिरप जब्त कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया.

जांच के दौरान एक आरोपी गिरफ्तार
जांच के दौरान इस मामले में तनिष्क झा नाम के 24 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो इस कार्टेल में कच्चा माल और तैयार नकली साइकोट्रॉपिक दवाओं की सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहा था. पुलिस के अनुसार तनिष्क अपने पिता की फैक्ट्री की आड़ में साइकोट्रॉपिक दवाओं के निर्माण और उनकी इंटर-स्टेट सप्लाई को अंजाम देता था.

डीसीपी ने दी मामले में पूरी जानकारी : इस केस की शुरुआत सितंबर 2025 में हुई थी, जब गुप्त सूचना के आधार पर लाजपत नगर से अनिरुद्ध नामक आरोपी को करीब दो किलो ट्रामाडोल पाउडर के साथ पकड़ा गया था.इसके बाद तकनीकी और मानवीय सूचना के जरिए कार्टेल की परतें खुलती चली गईं. अब तक अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर सात आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से 48 किलो से ज्यादा साइकोट्रॉपिक केमिकल और दवाएं बरामद हुईं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.

प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक दवाओं का लोकप्रिय ब्रांड्स के नाम से बिक्री
पुलिस के मुताबिक यह गिरोह प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची को बेचने के लिए लोकप्रिय ब्रांड्स से मिलते-जुलते नामों से नकली सिरप तैयार करता था. क्राइम ब्रांच का कहना है कि यह कार्रवाई आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े नेटवर्क पर करारा प्रहार है. मामले में आगे भी जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
आरोपी तनिष्क झा (उम्र 24 वर्ष) की प्रोफाइल
तनिष्क मूल रूप से बिहार का रहने वाला है.जो इस पूरे नेटवर्क में बड़ी भूमिका निभा रहा था. पुलिस के अनुसार वह अपने पिता की फैक्ट्री की आड़ में साइकोट्रॉपिक दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और नकली दवाओं की बड़े पैमाने पर सप्लाई करता था. इंटर-स्टेट स्तर पर कच्चा माल और तैयार नकली सिरप पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी की थी.

संपादक की पसंद

