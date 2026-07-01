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वाराणसी में फर्जी दरोगा गिरफ्तार; पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर कर रहा था ठगी

वाराणसी में फर्जी दरोगा गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )