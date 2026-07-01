वाराणसी में फर्जी दरोगा गिरफ्तार; पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर कर रहा था ठगी
आरोपी का हावभाव, बातचीत का अंदाज और पहनावा बिल्कुल किसी असली पुलिस अधिकारी जैसा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 1:31 PM IST
वाराणसी: पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाने और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी सब-इंस्पेक्टर को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को यूपी पुलिस का दरोगा बताकर दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को प्रभावित करता था. इतना ही नहीं, वह पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से पैसे भी मांग रहा था.
मामला उस समय खुला जब एक युवक को आरोपी की गतिविधियों पर शक हो गया. शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी उसके दोस्त को यूपी पुलिस में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर मोटी रकम मांग रहा था.
संदेह गहराने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही चोलापुर थाना पुलिस सक्रिय हुई और बुधवार सुबह मुर्दहा पुलिस चौकी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया.
गिरफ्तार युवक की पहचान शिवपुर थाना क्षेत्र के इंदरपुर निवासी 22 वर्षीय राजन के रूप में हुई है. आरोपी का हावभाव, बातचीत का अंदाज और पहनावा बिल्कुल किसी असली पुलिस अधिकारी जैसा था.
उसकी वर्दी भी इतनी वास्तविक लग रही थी कि पहली नजर में पहचान पाना मुश्किल हो रहा था. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर भी पुलिसिया अंदाज में रौब झाड़ने की कोशिश की, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए.
चोलापुर थाना प्रभारी सधुबन राम गौतम ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने अब तक कितने लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा है. उसके तार किन-किन लोगों से जुड़े हैं.
स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि आरोपी के संपर्क वाराणसी ही नहीं बल्कि लखनऊ तक फैले हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस उसके नेटवर्क, गतिविधियों और संभावित अन्य आपराधिक मामलों की जांच में जुटी है.
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