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मोतिहारी में फर्जी एसटीएफ टीम का भंडाफोड़, बर्खास्त सिपाही समेत पांच गिरफ्तार

बर्खास्त सिपाही ने बनाई फर्जी एसटीएफ टीम. दो सेवानिवृत्त होमगार्ड जवानों को भी इसमें किया शामिल. पढ़ें खबर

MOTIHARI POLICE
फर्जी एसटीएफ टीम का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 23, 2026 at 9:02 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी में फर्जी एसटीएफ टीम का भंडाफोड़ किया गया है. मामले में पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने वर्दी और पुलिसिया रौब का इस्तेमाल कर ठगी-लूट करने वाले फर्जी एसटीएफ गैंग का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से ₹1.81 हजार नकद, तीन पुलिस-लिखे चारपहिया वाहन, वर्दी, लाठी, टोपी, नेम प्लेट और अन्य पुलिस-संबंधी सामान बरामद हुआ है.

धीरे-धीरे हुआ फर्जी गैंग का खुलासा: सदर डीएसपी-2 जितेश पांडे के मुताबिक, मुफ्फसिल थाना में सबदर नामक व्यक्ति ने अपने अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी. इसी दौरान सैफुद्दीन की ओर से मारपीट का एक और आवेदन आया, जिनकी जांच प्रशिक्षु डीएसपी सह मुफ्फसिल थानाध्यक्ष कुमारी प्रियंका ने शुरू की. जांच बढ़ने पर पुलिस को शक हुआ और धीरे-धीरे पूरे फर्जी गैंग का खुलासा हो गया.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

नकदी समेत कई सामान बरामद: सबसे पहले पुलिस ने सबदर को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपने साथी आरिफ का नाम बताया, जिसके बाद छापेमारी कर आरिफ को गिरफ्तार किया गया. आरिफ से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस एलबी राम उर्फ लालबाबू राम तक पहुंची, जो इस पूरे गिरोह का मुख्य संचालक बताया जा रहा है. इसके घर से वर्दी, डंडा, टोपी, बोलेरो, बाइक और ₹25,000 नकद भी बरामद किए गए.

कैसे संचालित होता था गैंग: पुलिस के अनुसार एलबी राम पहले सिपाही था, लेकिन 2022 में उसे बर्खास्त कर दिया गया था. नौकरी जाने के बाद उसने फर्जी एसटीएफ टीम बनाई और दो सेवानिवृत्त होमगार्ड जवानों को भी इसमें शामिल कर लिया. इसके बाद पांच लोगों का गिरोह तैयार हुआ, जो पुलिस का डर दिखाकर लोगों से लूट और ठगी करता था.

"पूछताछ में सामने आया कि गैंग का एक सदस्य लोगों को पैसे तीन गुना करने का लालच देता था. जब लोग रकम लेकर आते थे, तो गिरोह फर्जी छापेमारी कर पैसा जब्त कर लेता था." - जितेश पांडे, सदर डीएसपी-2

MOTIHARI POLICE
बरामद सामान (ETV Bharat)

बर्खास्तगी के बाद बनाई फर्जी टीम: गिरफ्तार होमगार्ड जवान लालबाबू साह और राजेंद्र राय ने बताया कि उनकी मुलाकात एलबी राम से चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई थी. बर्खास्तगी के बाद एलबी राम ने उन्हें फर्जी पुलिस टीम का हिस्सा बना लिया और रेड में शामिल होने के लिए प्रतिदिन ₹1500 देने लगा. उसने खुद को फेनहारा में अपर थानाध्यक्ष बताकर उनका विश्वास भी जीत लिया.

नौकरी छूटने के बाद बनाई योजना: एलबी राम ने यह भी बताया कि नौकरी छूटने के बाद उसने इसी तरीके से पैसा कमाने की योजना बनाई. सिवान जाते समय कोटवा दीपक बाजार में उसकी मुलाकात आरिफ से हुई थी, वहीं से गिरोह की शुरुआत हुई. बाद में यह नेटवर्क बिहार के कई जिलों में ठगी और लूट की घटनाओं में सक्रिय हो गया.

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