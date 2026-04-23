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मोतिहारी में फर्जी एसटीएफ टीम का भंडाफोड़, बर्खास्त सिपाही समेत पांच गिरफ्तार

मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी में फर्जी एसटीएफ टीम का भंडाफोड़ किया गया है. मामले में पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने वर्दी और पुलिसिया रौब का इस्तेमाल कर ठगी-लूट करने वाले फर्जी एसटीएफ गैंग का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से ₹1.81 हजार नकद, तीन पुलिस-लिखे चारपहिया वाहन, वर्दी, लाठी, टोपी, नेम प्लेट और अन्य पुलिस-संबंधी सामान बरामद हुआ है.

धीरे-धीरे हुआ फर्जी गैंग का खुलासा: सदर डीएसपी-2 जितेश पांडे के मुताबिक, मुफ्फसिल थाना में सबदर नामक व्यक्ति ने अपने अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी. इसी दौरान सैफुद्दीन की ओर से मारपीट का एक और आवेदन आया, जिनकी जांच प्रशिक्षु डीएसपी सह मुफ्फसिल थानाध्यक्ष कुमारी प्रियंका ने शुरू की. जांच बढ़ने पर पुलिस को शक हुआ और धीरे-धीरे पूरे फर्जी गैंग का खुलासा हो गया.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

नकदी समेत कई सामान बरामद: सबसे पहले पुलिस ने सबदर को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपने साथी आरिफ का नाम बताया, जिसके बाद छापेमारी कर आरिफ को गिरफ्तार किया गया. आरिफ से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस एलबी राम उर्फ लालबाबू राम तक पहुंची, जो इस पूरे गिरोह का मुख्य संचालक बताया जा रहा है. इसके घर से वर्दी, डंडा, टोपी, बोलेरो, बाइक और ₹25,000 नकद भी बरामद किए गए.

कैसे संचालित होता था गैंग: पुलिस के अनुसार एलबी राम पहले सिपाही था, लेकिन 2022 में उसे बर्खास्त कर दिया गया था. नौकरी जाने के बाद उसने फर्जी एसटीएफ टीम बनाई और दो सेवानिवृत्त होमगार्ड जवानों को भी इसमें शामिल कर लिया. इसके बाद पांच लोगों का गिरोह तैयार हुआ, जो पुलिस का डर दिखाकर लोगों से लूट और ठगी करता था.