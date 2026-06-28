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आगरा का फर्जी समाजसेवी सत्य प्रकाश गिरफ्तार; निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड

आरोपियों ने बड़े-बड़े सपने दिखाए. कहा कि एसबीएनएल वर्ल्ड कंपनी में निवेश कराते हैं. कई स्कीम भी बताई थी.

आगरा में फर्जी समाजसेवी सत्य प्रकाश गिरफ्तार.
आगरा में फर्जी समाजसेवी सत्य प्रकाश गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 10:24 AM IST

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आगरा: समाजसेवी का चोला ओढ़कर अधिकारियों का सम्मान करने वाला सत्यप्रकाश तित्तल करोड़ों रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड निकला. आरोपी के खिलाफ 12 से अधिक पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है. इस पर कमला नगर थाने में पिछले महीने मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने छानबीन के बाद शनिवार को आरोपी सत्यप्रकाश तित्तल को टूंडला (फिरोजाबाद) से गिरफ्तार किया है.

कमलानगर थाना प्रभारी निरीक्षक पवन सैनी ने बताया कि सत्यप्रकाश तित्तल को टूंडला से गिरफ्तार किया है. इस मुकदमे में वर्षा तित्तल, विक्रांत तित्तल, विशाल तित्तल, युवराज सिंह और राहुल सोनी वांछित हैं. उनकी तलाश की जा रही है.

कमला नगर थाना पुलिस ने मनीष शर्मा, मनीष देवनानी, दीपक गुप्ता, अभिषेक शर्मा, विभव शर्मा, अनिल कुमार मिश्रा और रंजन चतुर्वेदी की दी संयुक्त तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था. जिसमें कमला नगर निवासी सत्यप्रकाश तित्तल के साथ ही वर्षा तित्तल, विक्रांत तित्तल, विशाल तित्तल, युवराज सिंह, सपना सिंह, राहुल सोनी, कुसुमलता को आरोपी बनाया था.

पीड़ितों ने पुलिस को बताया था कि ठगी के मास्टरमाइंड सत्य प्रकाश तित्तल ने अपने कमलानगर वाले घर पर बुलाया था. जहां पर वर्षा तित्तल, विक्रांत तित्तल, विशाल तित्तल, युवराज सिंह, सपना सिंह, राहुल सोनी, कुसुमलता समेत अन्य भी मौजूद थे.

आरोपियों ने बड़े-बड़े सपने दिखाए. कहा कि एसबीएनएल वर्ल्ड कंपनी में निवेश कराते हैं. कंपनी रियल एस्टेट कारोबारियों को रकम उपलब्ध कराती है, जिससे निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिलता है. निवेश के लिए 15, 19 और 30 महीने की योजनाएं बताई गईं.

योजनाएं पसंद आने पर सभी ने मिलकर 2.26 करोड़ रुपए निवेश कर दिए. जब रकम लौटाने का समय आया तो आरोपियों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए. धमकियां देने लगे. घर पर मिलना और फोन उठाना बंद कर दिया. निवेशकों को रकम देने के बाद फर्जी दस्तावेज भी दिए गए.

वांछितों की तलाश में पुलिस टीम जुटी इसके साथ ही हरीपर्वत थाने में संजय दिवाकर, सुप्रिया राव समेत अन्य ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. कमला नगर पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी.

अधिकारी की पत्नी से 8 करोड़ की ठगी: पिछले दिनों जयपुर निवासी एक अधिकारी की पत्नी आगरा आई थीं. उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनके और उनके रिश्तेदारों के साथ करीब 8 करोड़ रुपए की ठगी की गई है. पुलिस इस मामले में भी जांच-पड़ताल कर रही है.

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