फर्जी सिम गिरोह का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार, हजारों की संख्या में जुटा रखे थे सिम

फर्जी सिम गिरोह नए सिम, ई-केवाइसी या सिम पोर्ट करवाने वाले ग्राहकों के आईडी से फर्जी सिम निकलवा लिया करते थे.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Balotra)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 4:36 PM IST

बालोतरा: पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की है. पुलिस ने फर्जी सिम गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने के साथ ही 19 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप बरामद किए हैं. इसके अलावा करोड़ों का हिसाब-किताब भी पुलिस को मिला है.

बालोतरा एसपी रमेश कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्लैक सिम के तहत एक बड़े संगठित गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 19 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप बरामद करने के साथ ही करोड़ों रुपए का हिसाब-किताब बरामद किया है. उन्होंने बताया कि इस गिरोह का नेटवर्क इतना बड़ा था कि बालोतरा से अब तक करीब 15000 सिम कार्ड और पूरे प्रदेश में 50000 सिम कार्ड इकट्ठे किया जाना सामने आया है.

ग्राहकों की बिना जानकारी ऐसे जारी करते थे फर्जी सिम (ETV Bharat Balotra)

एसपी ने बताया कि पुलिस को इस तरह की सूचना मिली थी कि कुछ संगठित गिरोह ग्राहकों की बिना जानकारी के सिम जारी करने और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचने तथा इन सिम का विविध अपराधिक वारदातों में दुरुपयोग कर रहे हैं. इस सूचना के आधार पर बालोतरा साइबर टीम ने जांच शुरू की. कुछ सिम विक्रेताओं, रिचार्ज पार्टनर (पीओएस आईडी धारक) और सिम उपयोगकर्ताओं को चिन्हित कर दस्तयाब किया गया. इस दौरान सामने आया कि गिरोह ने हजारों फर्जी सिम कार्ड जारी किए. अन्य स्थानों पर भी भेजे और ब्लैक मार्केट में बेचे.

एसपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में विक्रम कुमार पुत्र रामेश्वरलाल, संदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश, लोकेश जाजोरिया पुत्र राम कंवार, हरिशचन्द्र पुत्र भमराराम, राहुल पुत्र ओमप्रकाश, मोहनगिरी पुत्र गुमनगर, राकेश चौधरी पुत्र मालाराम, नारायण पुत्र मेघाराम, मुकेश कुमार पुत्र डुगरचंद, भीमसिंह पुत्र शेषदान शामिल है. बालोतरा साइबर सेल ने संबंधित जिलों (बूंदी, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर) को नेटवर्क के विस्तृत डेटा व साक्ष्य साझा किए हैं.

धोखाधड़ी का शातिर तरीकाः उन्होंने बताया कि ग्राहक जब नया सिम, ई-केवाईसी या पोर्ट करवाने के लिए आते थे, तो प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह गिरोह प्रोसेस फेल होने की बात कहता. फिर तुरंत उसी ग्राहक का फोटो लेकर व केवाईसी कर दूसरी कम्पनी की एक और सिम एक्टिव कर देते. एक सिम ग्राहक को दे देते, दूसरा अपने पास रखकर उसकी काला बाजारी करते.

मास्टरमाइंड संदीप, विक्रम और लोकेशः गिरोह का संचालन संदीप ने शुरू किया. उसने बालोतरा और पचपदरा में सिम कार्ड वितरकों से संपर्क कर नेटवर्क खड़ा किया. मुख्य सरगना लोकेश (जयपुर निवासी) सहित अंतरराज्यीय गिरोह के अन्य सदस्य राहुल गुप्ता जयपुर, गुड्डु पंजाब ने न सिर्फ बालोतरा से संदीप व विक्रम से बल्कि अन्य जिलों बूंदी, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर से भी फर्जी सिम मंगवाता था.

