ETV Bharat / state

जींद में फर्जी निकला चांदी की लूट का मामला, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, जानें कैसे हुआ खुलासा

Silver robbery in Jind: जींद में चांदी लूट का मामला फर्जी निकला. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Silver robbery in Jind
Silver robbery in Jind (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 29, 2026 at 7:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: सफीदों रोड पर बूढ़ाखेड़ा गांव के पास लूट की खबर फर्जी निकली. रातों-रात लखपति बनने के लिए जींद के सन्नी और संदीप ने लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी. सफीदों पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले कर इसका खुलासा किया. पुलिस इनके खिलाफ झूठी शिकायत देने और झूठी गवाही देने का मामला दर्ज करेगी.

फर्जी निकला चांदी लूट का मामला: जींद पुलिस कप्तान कुलदीप सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस की रात को उन्हें लूट की वारदात की सूचना मिली थी. पुलिस ने सूचना मिलने पर तुरंत नाकाबंदी कर दी. शिकायतकर्ताओं को कोई चोट नहीं लगी थी, जिससे ये मामला प्रारंभिक तौर पर ही संदिग्ध नजर आ रहा था. इसके बाद जब मामले की जांच की गई, तो दोनों शिकायतकर्ताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. थोड़ी सी सख्ती बरतने पर इन दोनों ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

जींद में फर्जी निकला चांदी की लूट का मामला (Etv Bharat)

पूछताछ में आरोपियों ने बताई सच्चाई: सन्नी और संदीप ने पुलिस को बताया कि चांदी के दाम काफी बढ़ गए थे. जहां से वो माल लाते थे. उनका पूरा बीमा होता था. उन्होंने ये सोचकर ड्रामा रचा कि मालिक को उसके माल के पैसे मिल जाएंगे और ये माल उनके पास बच जाएगा. इसलिए उन्होंने 8 किलो चांदी का माल हड़पने के लिए लूट की इस वारदात को बनाने का काम किया. बताया गया है कि दोनों युवक मैट्रिक तक शिक्षित हैं तथा शादीशुदा हैं.

रातों रात अमीर होने के लालच में रचा ड्रामा: इन दोनों ने रातों-रात लखपति बनने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाते हुए ये सारी कार्रवाई की. दिल्ली के ऋषभ अग्रवाल से सन्नी और संदीप पिछले चार साल से माल ले रहे हैं. इन लोगों को आमतौर पर ₹5000 किलो का मुनाफा होता था. इन लोगों ने पहले 12 किलो माल उठाया था और वो माल इन्होंने मार्केट में डाल दिया था. इस माल का पैसा अभी उनके पास नहीं आया, लेकिन इन लोगों ने बताया कि वो माल दुकानदारों को सप्लाई कर चुके हैं. चांदी का दाम ज्यादा बढ़ाने के कारण पैसा कुछ दिन बाद आएगा. इसके बाद वो अभी तीन दिन पहले 8 किलो माल सफीदों में सप्लाई करने के लिए लेकर आए थे.

पुलिस की कार्रवाई जारी: 26 जनवरी की रात के समय जब उन्हें सफीदों पुलिस से फोन आया, तो उन्हें तभी शक हो गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 26 जनवरी को सप्लाई नहीं होती, लेकिन अगले दिन जब वो सुबह सफीदों पहुंचे, तो स्थिति साफ होती चली गई. सफीदों पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिए गए सन्नी और संदीप की निशानदेही पर करीब 8 किलो चांदी के जेवर बरामद कर लिए हैं, जिनके बारे में दावा किया गया था कि इन्हें लुटेरे लूट कर ले गए हैं.

ये भी पढ़ें- दहेज के लालच में महिला कमांडो की हत्या, पति ने सोनीपत की काजल के सिर में मारा था डंबल, परिजनों ने बताई बर्बरता की कहानी

ये भी पढ़ें- हरियाणा एडीजीपी की अपराधियों को चेतावनी.. बोले- "सोशल मीडिया पर धमकी और स्टंटबाजी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई"

TAGGED:

SILVER ROBBERY IN JIND
BUDHAKHERA VILLAGE SAFIDON
जींद में चांदी की लूट
बूढ़ाखेड़ा गांव सफीदों
FAKE SILVER ROBBERY CASE IN JIND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.