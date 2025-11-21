ETV Bharat / state

फर्जी RTI एक्टिविस्ट बन पंचायत सचिवों से वसूली की कोशिश, ब्लैकमेल कर 90 हजार रुपए की डिमांड, पुलिस ने लिया एक्शन

30 पंचायत सचिव को भेजा गया था आवेदन: जानकारी नहीं मिलने पर आरोपी ने प्रथम अपील जनपद पंचायत दुलदुला में पेश की, जिसकी सुनवाई 19 नवंबर 2025 तय की गई थी. फिर पता चला कि इसी प्रकार का RTI आवेदन दुलदुला जनपद पंचायत के तहत सभी 30 पंचायत सचिवों को भेजा गया था, जिससे आरोपी का उद्देश्य शुरुआत से ही दबाव बनाकर उगाही करना लगा.

क्या है पूरा मामला: ग्राम पंचायत कस्तूरा जामपानी के सचिव देवकी यादव (45 साल) पास RTI आवेदन पहुंचा. आवेदन जनपद पंचायत दुलदुला के माध्यम से मिला था, जिसमें 1 फरवरी 2020 से 21 अगस्त 2025 तक 15वें वित्त से किए गए सभी कार्यों से जुड़े समस्त दस्तावेजों की कॉपी मांगी गई. इसमें इंजीनियर का प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, ग्राम सभा का प्रस्ताव, रजिस्टर, बिल–वाउचर की सत्यापित कॉपी की डिमांड की गई. हालांकि यह जानकारी RTI अधिनियम के तहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती थी, सचिव ने आवेदक को इसे लेकर सूचित भी कर दिया.

जशपुर: जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र से सूचना के अधिकार (RTI) कानून का दुरुपयोग कर ग्रामीण सचिवों से जबरन वसूली करने की घटना सामने आई है. खुद को RTI एक्टिविस्ट बताने वाला युवक ग्राम पंचायत सचिवों पर दबाव बनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था. आरोपी की पहचान तरुण भारद्वाज (22 साल) के रूप में हुई. वह सक्ती जिले का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

फिर कॉल कर मांगे पैसे: घटना में नया मोड़ 18 नवंबर को आया, जब प्रार्थिया को एक अनजान नंबर से फोन आया. फोन करने वाले ने खुद को तरुण भारद्वाज बताते हुए पूछा, जानकारी देना है या कुछ व्यवस्था करना है? सचिव ने व्यवस्था का मतलब पूछा तो आरोपी ने धमकाते हुए कहा सभी पंचायत सचिव 3-3 हजार रुपये दे दे नहीं तो मैं RTI के जरिए सारी जानकारी निकालकर आप सभी को बर्खास्त करा दूंगा और जेल भिजवा दूंगा. ये पूरी बातचीत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई.

कुछ ने पैसे भी भेजे: 19 नवंबर को RTI अपील की सुनवाई के दौरान जब सभी पंचायत सचिव जनपद पंचायत कार्यालय दुलदुला में मौजूद थे, तब भी आरोपी पैसे वसूली की कोशिश करता रहा. आरोपी बार-बार सचिवों को धमकाता रहा कि अगर तुरंत 90 हजार रुपये (प्रति पंचायत सचिव 3,000 रु) नहीं मिले तो उन्हें राज्य सूचना आयोग में शिकायत कर जेल और बर्खास्त कराएगा. इसी धमकी से डरकर 2 पंचायत सचिवों ने ऑनलाइन 500–500 रुपये भेज भी दिए थे.

शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार: सचिवों की शिकायत पर थाना दुलदुला पुलिस ने जबरन वसूली के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी तरुण भारद्वाज को उसी समय जनपद पंचायत कार्यालय दुलदुला के परिसर से गिरफ्तार भी कर लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है.

फर्जी RTI एक्टिविस्ट बन कर रुपए मांगने वाले को टीम ने गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी के अन्य संभावित अपराधों की भी जांच कर रही है.- एसएसपी शशि मोहन सिंह

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और मामले की आगे जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी के पीछे कोई गिरोह शामिल है क्या? आरोपी के मुताबिक उसे जानकारी मिली थी कि RTI के नाम पर दस्तावेज मांगकर लोगों को ब्लैकमेल कर बड़ी रकम कमाई जा सकती है. इसी के चलते उसने 30 पंचायत सचिवों से रकम ऐंठने की योजना बनाई थी. हालांकि वह पहली कोशिश में ही पकड़ा गया.