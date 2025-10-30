ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड को फंसाने के लिए फर्जी लूट की वारदात; प्रतापगढ़ में डॉक्टर और उसका साथी गिरफ्तार

डॉ. आशीष गुप्ता और गोलू सिंह को प्रतापगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )