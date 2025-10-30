ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड को फंसाने के लिए फर्जी लूट की वारदात; प्रतापगढ़ में डॉक्टर और उसका साथी गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल ने कहा, गर्लफ्रेंड को फंसाने के लिए लूट की फर्जी कहानी बतायी थी. डॉक्टर, उसका साथी गिरफ्तार किये गये.

Photo Credit: ETV Bharat
डॉ. आशीष गुप्ता और गोलू सिंह को प्रतापगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
October 30, 2025

प्रतापगढ़: गर्लफ्रेंड से निजात पाने के लिए एक डॉक्टर ने फर्जी लूट की कहानी गढ़ी थी. पुलिस ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए डॉक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया.

डॉ. आशीष गुप्ता और गोलू सिंह गिरफ्तार: अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल ने बताया कि प्राइवेट डॉक्टर आशीष गुप्ता ने गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाने के लिये पहलर लूट की कहानी गढ़ी थी. झूठी लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने प्राइवेट डॉक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने डॉ. आशीष गुप्ता और गोलू सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों को फंसाना चाहता था: अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल ने कहा कि इनके पास से सोने की अंगूठी, दो मोबाइल फोन, एक बाइक पुलिस ने बरामद की है. वहीं बाइक को पुलिस ने सीज कर दिया है. फिजियोथैरेपी के डॉक्टर आशीष गुप्ता की डेढ़ साल पहले शादी हुई थी. शादी के पहले से ही वह एक लड़की से बातचीत करता था. सालों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था.

गर्लफ्रेंड शादी के लिए बना रही थी दबाव: उसकी गर्लफ्रेंड ने जब डॉक्टर पर शादी का दबाव बनाया, तो डॉक्टर परेशान रहने लगा. डॉक्टर आशीष की शादी हो चुकी थी. डॉक्टर ने अपने साथी गोलू के साथ मिलकर एक झूठी लूट की कहानी गढ़ी. वह गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों को फंसाना चाहता था. 26 अक्टूबर को डॉक्टर ने पुलिस को बताया था कि क्लीनिक बंद करके घर जाते समय अज्ञात बाइक सवारों ने सोने की उसकी अंगूठी, मोबाइल और कैश लूट लिया.

डॉक्टर की लूटी की कहानी निकली फर्जी: पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब मामले में तफ्तीश शुरू की, तो मामला फर्जी निकला. पता चला कि अपनी गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों को फंसाने के लिए डॉक्टर ने खुद ही लूट की झूठी कहानी बतायी थी. अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल ने बताया कि डॉक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है.

