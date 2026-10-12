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पलामू में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पकड़ा गया फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र, प्रज्ञा केंद्र संचालक पर एफआईआर

हरिहरगंज थाना ( ETV Bharat )

पलामूः जिला के हरिहरगंज में एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र पकड़ा गया है. पूरे मामले में प्रज्ञा केंद्र संचालक के खिलाफ हरिहरगंज थाना में प्राथमिक की दर्ज करवाई गयी है जबकि पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है.

हरिहरगंज थाना क्षेत्र के एकौनी गांव की रहने वाली विद्यापति देवी ने 25 सितंबर को एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान आवासीय प्रमाण पत्र जमा किया था. आवासीय प्रमाण पत्र की हरिहरगंज अंचल कार्यालय के द्वारा जांच की गयी तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. जिस आवासीय प्रमाण पत्र को विद्यापति देवी ने जमा किया, वह प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से जारी ही नहीं हुआ था. जिस नंबर का आवास प्रमाण पत्र बनाया गया था वह नंबर अंचल निरीक्षक के लॉगिन में लंबित था.