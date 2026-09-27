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दिल्ली में पकड़ी गई नकली रेबीज वैक्सीन कानपुर से भेजी गई थी, दो दवा एजेंसी मालिकों पर FIR, आगरा से गायब 500 वैक्सीन की तलाश

ड्रग विभाग की पड़ताल में दोनों एजेंसियों के बिलों में खरीद-बिक्री को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है.

कानपुर में दो दवा एजेंसी मालिकों पर एफआईआर.
कानपुर में दो दवा एजेंसी मालिकों पर एफआईआर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 3:23 PM IST

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कानपुर : दिल्ली में पकड़ी गई नकली एंटी रेबीज वैक्सीन मामले में कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है. कानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो दवा एजेंसियों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. दिल्ली में नकली वैक्सीन मिलने और उसकी सप्लाई कानपुर से होने की पुष्टि के बाद ड्रग विभाग की पड़ताल में दोनों एजेंसियों के बिलों में खरीद-बिक्री को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. देर रात ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत पर कलक्टरगंज थाना पुलिस ने दोनों एजेंसियों के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ड्रग इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह और देवयानी दुबे की टीम ने शनिवार को बिरहाना रोड स्थित बलजीत कौर पत्नी राजेंद्र सिंह की 'न्यू आरजे एजेंसी' और एक्सप्रेस रोड पर तरनदीप सिंह की 'एलेक्जर क्योर एजेंसी' में पूरे दिन छापेमारी कर कागजातों की जांच की. जांच में पता चला कि न्यू आरजे एजेंसी ने जिस बिल नंबर पर एलेक्जर क्योर एजेंसी से एंटी रेबीज वैक्सीन खरीदना दिखाया था, उसी समान बिल नंबर पर एलेक्जर क्योर एजेंसी ने न्यू आरजे एजेंसी को रेबीज वैक्सीन के बजाय कोई दूसरी वैक्सीन बेचना दर्ज किया था.

बिल पर एंटी रेबीज वैक्सीन बेची ही नहीं गई थी, जबकि न्यू आरजे एजेंसी उसी बिल पर उसकी खरीद दिखा रही थी. जाली बिलों के जरिए किए गए इस हेरफेर को देखकर अधिकारी दंग रह गए. एडीएम सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि नकली एंटी रेबीज वैक्सीन को लेकर दो एजेंसियों की भूमिका संदिग्ध मिली है. दोनों एजेंसियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को भेजा गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. वहीं कलक्टरगंज थाना प्रभारी ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर दोनों एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई कर रही है.

इसके अलावा आगरा भेजी गई करीब 500 नकली वैक्सीन की सप्लाई को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. जांच में सामने आया कि न्यू आरजे एजेंसी में नकली पाए गए बैच की एंटी रेबीज वैक्सीन आगरा की एक फर्म को भेजी थी, लेकिन आगरा की फर्म ने माल लेने से साफ इनकार कर दिया और उसे ट्रांसपोर्ट से उठाया ही नहीं. आगरा से वापस लौटाई गई करीब 500 वैक्सीन की यह खेप अब तक न्यू आरजे एजेंसी के पास नहीं पहुंची है. ड्रग विभाग की टीम इस रहस्यमयी और लापता माल को तलाशकर सीज करने की कोशिश में जुटी हुई है.

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कानपुर में नकली दवाओं का मामला
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