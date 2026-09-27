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दिल्ली में पकड़ी गई नकली रेबीज वैक्सीन कानपुर से भेजी गई थी, दो दवा एजेंसी मालिकों पर FIR, आगरा से गायब 500 वैक्सीन की तलाश

कानपुर में दो दवा एजेंसी मालिकों पर एफआईआर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : दिल्ली में पकड़ी गई नकली एंटी रेबीज वैक्सीन मामले में कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है. कानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो दवा एजेंसियों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. दिल्ली में नकली वैक्सीन मिलने और उसकी सप्लाई कानपुर से होने की पुष्टि के बाद ड्रग विभाग की पड़ताल में दोनों एजेंसियों के बिलों में खरीद-बिक्री को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. देर रात ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत पर कलक्टरगंज थाना पुलिस ने दोनों एजेंसियों के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.