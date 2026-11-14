नौकरी का झांसा देकर ठगी, पीडब्ल्यूडी का फर्जी नियुक्ति पत्र थमाया, जानिए कैसे खुला मामला
Fake PWD appointment letter: मामले में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश परमार ने नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2026 at 7:39 PM IST
पौड़ी: जिले के लोक निर्माण विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से कथित ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में तैनात कर्मचारी रविंद्र रावत ने रिखणीखाल ब्लॉक के एक युवक को कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया. इतना ही नहीं, युवक को 32 हजार रुपये मासिक वेतन पर नौकरी देने का भरोसा दिलाते हुए लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड देहरादून के नाम से कथित फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया गया.
शनिवार को पौड़ी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचे डबराड़ बूथानगर निवासी आशीष कुमार ने अपनी आपबीती बताई. आशीष के मुताबिक रविंद्र रावत नाम के व्यक्ति ने खुद को लोक निर्माण विभाग का सचिव बताते हुए उनसे संपर्क किया. क्षेत्र के एक व्यक्ति के माध्यम से विभाग में कंप्यूटर संचालन में दक्ष युवक को नौकरी दिलाने की बात कही गई थी. युवक का कहना है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि आरोपी के पास उसका मोबाइल नंबर कहां से पहुंचा.
आशीष ने बताया फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया. इसके एवज में 10 हजार रुपये की मांग की. युवक के अनुसार, उसने आरोपी को साढ़े आठ हजार रुपये दे दिए. इसके बाद उसे लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड देहरादून के नाम से नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया. नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवक को नौकरी पर ज्वाइनिंग की उम्मीद थी, लेकिन हकीकत तब सामने आई जब वह तैनाती के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने लगा.
आशीष का कहना है कि वह बीते 12 नवंबर से पौड़ी में अपनी तैनाती को लेकर भटक रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई नियुक्ति या ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है. युवक के मुताबिक आरोपी ने उसे बताया था कि उसके अलावा चार-पांच अन्य युवकों को भी विभाग में नियुक्ति दी जानी है. हालांकि, अब आरोपी उसका फोन भी नहीं उठा रहा है. ठगी का अहसास होने पर आशीष शिकायत लेकर कोतवाली पौड़ी पहुंचा. उसके अनुसार पुलिस ने संबंधित क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराने की बात कही.
मामले में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश परमार ने नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया. उन्होंने कहा आजकल इस तरह के फर्जी नियुक्ति पत्र कोई भी तैयार कर सकता है. फिलहाल, युवक ने नौकरी के नाम पर ठगी किए जाने का आरोप लगाया है. मामले में आरोपी की भूमिका, कथित नियुक्ति पत्र की सत्यता और धनराशि के लेनदेन की जांच के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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