ETV Bharat / state

नौकरी का झांसा देकर ठगी, पीडब्ल्यूडी का फर्जी नियुक्ति पत्र थमाया, जानिए कैसे खुला मामला

नौकरी का झांसा देकर ठगी ( ETV Bharat )

पौड़ी: जिले के लोक निर्माण विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से कथित ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में तैनात कर्मचारी रविंद्र रावत ने रिखणीखाल ब्लॉक के एक युवक को कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया. इतना ही नहीं, युवक को 32 हजार रुपये मासिक वेतन पर नौकरी देने का भरोसा दिलाते हुए लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड देहरादून के नाम से कथित फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया गया.

शनिवार को पौड़ी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचे डबराड़ बूथानगर निवासी आशीष कुमार ने अपनी आपबीती बताई. आशीष के मुताबिक रविंद्र रावत नाम के व्यक्ति ने खुद को लोक निर्माण विभाग का सचिव बताते हुए उनसे संपर्क किया. क्षेत्र के एक व्यक्ति के माध्यम से विभाग में कंप्यूटर संचालन में दक्ष युवक को नौकरी दिलाने की बात कही गई थी. युवक का कहना है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि आरोपी के पास उसका मोबाइल नंबर कहां से पहुंचा.