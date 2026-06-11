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लक्सर फायरिंग का आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार, फैक्ट्री को चूना लगाने वाला भी धरा गया

लक्सर पुलिस ने अलग अलग मामले में सफलता हासिल की है. इनमें पहला फैक्टरी को लाखों की चपत लगाने का था.

LAKSAR CRIME NEWS
लक्सर क्राइम न्यूज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 11, 2026 at 6:22 PM IST

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लक्सर: पथरी थाना पुलिस ने फर्जी परचेज ऑर्डर के माध्यम से एक फैक्टरी को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी कंपनी के नाम से जाली परचेज ऑर्डर जारी कर धोखाधड़ी करने के आरोप में वांछित चल रहा था.

पुलिस के अनुसार, ज्वालापुर निवासी चंदन कौचर ने 23 मई 2026 को थाना पथरी में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उनकी कंपनी के नाम पर फर्जी परचेज ऑर्डर तैयार कर धोखाधड़ी की और फैक्टरी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया. शिकायत के आधार पर थाना पथरी में मुकदमा अपराध संख्या 261/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप कुमार पाण्डेय पुत्र संजीव कुमार निवासी गली नंबर-6, कमला नगर, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

थानाध्यक्ष पथरी रविंद्र कुमार ने बताया कि आर्थिक अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी कर लोगों और संस्थानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. यदि किसी अन्य की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

फायरिंग करने वाला आरोपी तमंचे समेत दबोचा: लक्सर कोतवाली पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परिवार पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.

चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार: खानपुर पुलिस ने दुकान में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की नकदी बरामद की है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली है. पुलिस के अनुसार ग्राम तुगलपुर निवासी दुकानदार मोहन गिरी ने थाना खानपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 27 मई की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी दुकान की छत फाड़कर गल्ले से करीब छह से सात हजार रुपये चोरी कर लिए थे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी. जिसके बाद आज उसे गिरफ्तार किया गया है.

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