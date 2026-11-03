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15 लोगों से 6.72 करोड़ रुपये की ठगी, बचने के लिए खुद को लापता दिखाया, पंचकूला पुलिस ने किया गिरफ्तार

Fake property dealer in Panchkula ( ETV Bharat )

पंचकूला: फर्जी एग्रीमेंट टू सेल तैयार कर लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने के मामले में पंचकूला पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान पंचकूला के सेक्टर 8 निवासी अनमोल अरोड़ा के रूप में हुई है. दरअसल, आरोपी खुद को शहर के जाने-माने प्रॉपर्टी डीलर्स का करीबी बताकर पहले लोगों का भरोसा जीतता था. नतीजतन, उसके झांसे में आए लोगों से निवेश करवाकर वह खुद मुनाफा कमाता था.

फर्जी एग्रीमेंट टू सेल तैयार कर धोखाधड़ी: डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि यह मामला 15 मई 2026 को पंचकूला निवासी एक युवती की शिकायत पर थाना सेक्टर-7 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने फर्जी एग्रीमेंट टू सेल तैयार कर प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पर उसके साथ करीब 81.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी.