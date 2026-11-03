15 लोगों से 6.72 करोड़ रुपये की ठगी, बचने के लिए खुद को लापता दिखाया, पंचकूला पुलिस ने किया गिरफ्तार
Fake property dealer in Panchkula: पंचकूला पुलिस ने फर्जी प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया. 15 लोगों से 6.72 करोड़ की ठगी का आरोप.
Published : November 3, 2026 at 7:12 AM IST
पंचकूला: फर्जी एग्रीमेंट टू सेल तैयार कर लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने के मामले में पंचकूला पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान पंचकूला के सेक्टर 8 निवासी अनमोल अरोड़ा के रूप में हुई है. दरअसल, आरोपी खुद को शहर के जाने-माने प्रॉपर्टी डीलर्स का करीबी बताकर पहले लोगों का भरोसा जीतता था. नतीजतन, उसके झांसे में आए लोगों से निवेश करवाकर वह खुद मुनाफा कमाता था.
फर्जी एग्रीमेंट टू सेल तैयार कर धोखाधड़ी: डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि यह मामला 15 मई 2026 को पंचकूला निवासी एक युवती की शिकायत पर थाना सेक्टर-7 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने फर्जी एग्रीमेंट टू सेल तैयार कर प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पर उसके साथ करीब 81.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी.
एक ही थाने में और तीन मामले दर्ज: डीसीपी ने बताया कि 'आरोपी अनमोल अरोड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी के तीन अन्य मुकदमे भी थाना सेक्टर-7 पंचकूला में दर्ज हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जिला पंचकूला में करीब 15 लोगों के साथ लगभग 6 करोड़ 72 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. इसके अतिरिक्त आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित कई अन्य शिकायतें लंबित हैं, जिनकी जांच जारी है.'
बचाव के लिए गुमशुदगी दर्ज करवाई: इस मामले में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए खुद को लापता घोषित करवाते हुए पंचकूला के थाना सेक्टर-7 में अपनी ही गुमशुदगी का मुकदमा तक दर्ज करवाया था, लेकिन आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने जांच और कार्रवाई के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की. आरोपी से आगामी पूछताछ और धोखाधड़ी से जुड़े अन्य मामलों की जांच के लिए उसे अदालत में पेश कर उसका पांच दिन का रिमांड हासिल किया.
दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करें: पंचकूला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने स्पष्ट किया कि 'प्रॉपर्टी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर आम लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे आर्थिक अपराधों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील कर कहा कि प्रॉपर्टी का सौदा करने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर पुलिस को तुरंत सूचित करें.'
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