RPSC सचिव बनकर फर्जी पोस्ट डालने पर एफआईआर दर्ज, अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज , जांच शुरू

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिव रामनिवास मेहता के पदनाम से सोशल मीडिया पर एक कूटरचित (फर्जी) पोस्ट डालने और आयोग की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करने के संबंध में सिविल लाइंस पुलिस थाना, अजमेर में आयोग सचिव रामनिवास मेहता की ओर से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस मामले में जांच कर रही है. आयोग सचिव राम निवास मेहता ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि आयोग की ओर से 15 अक्टूबर को आरएएस परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया था. इसके बाद 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर किसी समाज कंटक की ओर से एक जाली पोस्ट डाली गई, जिसमें आयोग सचिव के अधिकृत हस्ताक्षर से जारी किया जाना दर्शाया गया. आयोग सचिव रामनिवास मेहता के हवाले से जारी यह पोस्ट पूर्णतया फर्जी है. इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज़ या रिकॉर्ड आयोग की ओर से जारी नहीं किया गया है. इसे भी पढ़ें: RPSC ने विभिन्न पदों के साक्षात्कार की तिथियां घोषित की, 6 से 14 नवंबर तक होंगे इंटरव्यू आरोप और कानूनी धाराए : राम निवास मेहता ने बताया कि फर्जी पोस्ट डालने वाले व्यक्ति ने न केवल फर्जी रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि ऐसा करके उसने सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. वहीं लोक शांति में जानबूझकर विघ्न डालने का प्रयास किया है. इसके अलावा फर्जी पोस्ट ने आयोग और सचिव पद की प्रतिष्ठा और ख्याति को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाई है.