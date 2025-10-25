ETV Bharat / state

RPSC सचिव बनकर फर्जी पोस्ट डालने पर एफआईआर दर्ज, अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज , जांच शुरू

अजमेर में आरपीएससी सचिव बनकर फर्जी पोस्ट डालने का मामला प्रकाश में आया है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 7:45 AM IST

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिव रामनिवास मेहता के पदनाम से सोशल मीडिया पर एक कूटरचित (फर्जी) पोस्ट डालने और आयोग की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करने के संबंध में सिविल लाइंस पुलिस थाना, अजमेर में आयोग सचिव रामनिवास मेहता की ओर से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

आयोग सचिव राम निवास मेहता ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि आयोग की ओर से 15 अक्टूबर को आरएएस परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया था. इसके बाद 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर किसी समाज कंटक की ओर से एक जाली पोस्ट डाली गई, जिसमें आयोग सचिव के अधिकृत हस्ताक्षर से जारी किया जाना दर्शाया गया. आयोग सचिव रामनिवास मेहता के हवाले से जारी यह पोस्ट पूर्णतया फर्जी है. इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज़ या रिकॉर्ड आयोग की ओर से जारी नहीं किया गया है.

आरोप और कानूनी धाराए : राम निवास मेहता ने बताया कि फर्जी पोस्ट डालने वाले व्यक्ति ने न केवल फर्जी रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि ऐसा करके उसने सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. वहीं लोक शांति में जानबूझकर विघ्न डालने का प्रयास किया है. इसके अलावा फर्जी पोस्ट ने आयोग और सचिव पद की प्रतिष्ठा और ख्याति को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाई है.

इन धाराओं में हुआ प्रकरण दर्ज :

  • धारा 319(2) - सचिव पदनाम से प्रतिरूपण कर जाली दस्तावेज तैयार किया। इसमें 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
  • धारा 336(2) - जाली दस्तावेज बनाना। 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान।
  • धारा 336(4) - इरादतन जालसाजी कर आयोग एवं सचिव पद की प्रतिष्ठा को नुकसान पंहुचाना। 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
  • धारा 356(2) - शब्द, संकेत, चित्र या लेख के माध्यम से आयोग की प्रतिष्ठा को हानि पंहुचना। 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
  • धारा 352- लोकशांति भंग करने और उकसाने के उद्देश्य से अपमानजनक अफवाह फैलाना। प्रकरण में 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। मामले की जाँच एएसआई चाँद सिंह को जांच सौंपी गई है।

ऑनलाइन भरना होगा विस्तृत आवेदन-पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम : आर.ए.एस/आर.टी.एस. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के 8 अक्टूबर को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने होंगे. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के बाद ही साक्षात्कार में प्रवेश मिलेगा. अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन-पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरने के संबंध में जारी किए दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें.

मेहता ने बताया कि परीक्षा के अन्तर्गत आयोग की वेबसाइट पर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं का सेवावार पदक्रम जारी किया गया है. मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अन्तर्गत डिटेल्ड फार्म कम स्क्रूटनी लिंक को क्लिक कर विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम अनिवार्य रूप से ऑनलाइन भरें. आयोग की ओर से ऑफलाइन भरे गये विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किये जायेंगे. विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के लिए लिंक केवल 30 अक्टूबर से 10 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा. इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जायेगा.

