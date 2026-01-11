ETV Bharat / state

पुलिसकर्मी बन नौकरी लगवाने के बहाने ठगी, आरोपी गिरफ्तार, सफर में जान-पहचान बनाकर ठगा था युवक को

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सिंधी कैंप थाना पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को दबोचा है. वह पुलिसकर्मी बनकर लोगों को नौकरी लगवाने का झांसा देता और उनसे रुपए ऐंठता था. जितनी हैरतअंगेज कहानी ठगी की आरोपी द्वारा ठगी की वारदात को अंजाम देने की है, उतनी ही रोचक कहानी आरोपी के पकड़े जाने की है. आरोपी ने पुलिस की तरह बाल कटवा रखे हैं. वह जूते और सर्दी से बचने वाली कैप भी पुलिसकर्मी जैसी ही पहनता है. फिलहाल, सिंधी कैंप थाना पुलिस ने जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर मामला जांच के लिए सीकर जिले के डाबला थाने में भेज दिया है. आरोपी को भी डाबला पुलिस के सुपुर्द किया है. आरोपी से पूछताछ में ठगी के कई और मामलों का खुलासा होने की संभावना है. पीड़ित ने पहचाना और पुलिस की दी जानकारी: सिंधी कैंप थानाधिकारी माधो सिंह ने बताया कि दयाल के नांगल (सीकर) निवासी रवि कुमार बावरिया शनिवार रात को दिल्ली पुलिस की परीक्षा देकर जयपुर उतरा था. इस दौरान उसने एक शख्स को पहचान लिया. जिसने बिना परीक्षा दिए वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे करीब ढाई लाख रुपए ठग लिए थे. उसने तत्काल सिंधी कैंप थाने की गश्त टीम में शामिल सतवीर को इसकी जानकारी दी. टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और थाने लाकर पूछताछ की. पढ़ें: फर्जी पुलिसकर्मी बन किया था लूट का प्रयास, पकड़ा गया दगाबाज