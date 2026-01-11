ETV Bharat / state

पुलिसकर्मी बन नौकरी लगवाने के बहाने ठगी, आरोपी गिरफ्तार, सफर में जान-पहचान बनाकर ठगा था युवक को

पीड़ित युवक जब एक परीक्षा देकर जयपुर के सिंधी कैंप स्टेशन उतरा, तब उसने ठगने वाले आरोपी को पहचान लिया और पुलिस को जानकारी दी.

Accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
Published : January 11, 2026 at 9:17 PM IST

जयपुर: सिंधी कैंप थाना पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को दबोचा है. वह पुलिसकर्मी बनकर लोगों को नौकरी लगवाने का झांसा देता और उनसे रुपए ऐंठता था. जितनी हैरतअंगेज कहानी ठगी की आरोपी द्वारा ठगी की वारदात को अंजाम देने की है, उतनी ही रोचक कहानी आरोपी के पकड़े जाने की है. आरोपी ने पुलिस की तरह बाल कटवा रखे हैं. वह जूते और सर्दी से बचने वाली कैप भी पुलिसकर्मी जैसी ही पहनता है. फिलहाल, सिंधी कैंप थाना पुलिस ने जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर मामला जांच के लिए सीकर जिले के डाबला थाने में भेज दिया है. आरोपी को भी डाबला पुलिस के सुपुर्द किया है. आरोपी से पूछताछ में ठगी के कई और मामलों का खुलासा होने की संभावना है.

पीड़ित ने पहचाना और पुलिस की दी जानकारी: सिंधी कैंप थानाधिकारी माधो सिंह ने बताया कि दयाल के नांगल (सीकर) निवासी रवि कुमार बावरिया शनिवार रात को दिल्ली पुलिस की परीक्षा देकर जयपुर उतरा था. इस दौरान उसने एक शख्स को पहचान लिया. जिसने बिना परीक्षा दिए वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे करीब ढाई लाख रुपए ठग लिए थे. उसने तत्काल सिंधी कैंप थाने की गश्त टीम में शामिल सतवीर को इसकी जानकारी दी. टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और थाने लाकर पूछताछ की.

पढ़ें: फर्जी पुलिसकर्मी बन किया था लूट का प्रयास, पकड़ा गया दगाबाज

सफर में जान-पहचान बनाकर ठगा: प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि रवि कुमार कुछ समय पहले एक भर्ती की परीक्षा देने भरतपुर गया था. इस दौरान उसे डेरावाली (करौली) निवासी रमन शर्मा उर्फ जितेंद्र कुमार शर्मा मिला था. जिसने बातों-बातों में उसके नंबर लिए और वन विभाग में बिना लिखित परीक्षा नौकरी लगवाने की बात कही. रवि ने घर पहुंचकर अपने परिजनों की बात आरोपी से करवाई. पहले उसने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए. इसके बाद अलग-अलग बहाने बनाकर रुपए ऐंठता रहा. जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने सीकर जिले के डाबला थाने में परिवाद भी दिया.

पढ़ें: आर्थिक तंगी मिटाने के लिए फर्जी पुलिसकर्मी बन कर रहे लूट, इन महिलाओं को करता था टारगेट

अब डाबला पुलिस करेगी मामले की जांच: थानाधिकारी माधोसिंह ने बताया कि यह मामला सीकर जिले के डाबला थाने से जुड़ा है. पीड़ित की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया. इस दौरान उसने हंगामा करने का प्रयास किया, तो उसे शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अब पीड़ित की शिकायत पर जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर प्रकरण जांच के लिए डाबला थाने भिजवाया गया है. आरोपी को भी डाबला थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया है. अब डाबला थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान कर रही है.

