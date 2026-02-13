ETV Bharat / state

फरीदाबाद में फर्जी ASI गिरफ्तार, ट्रैफिक पुलिस ने किया काबू, थाना ओल्ड में मामला दर्ज

फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस ने एक नकली एएसआई को गिरफ्तार किया है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "12 फरवरी को बड़खल चौक पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान कर्मचारियों द्वारा एक ALTO कार को रुकवाया तो चालक ने अपने आपको हरियाणा पुलिस का ASI बताते हुए थाना सूरजकुंड में तैनाती की बात कही."

आईकार्ड सिपाही का दिखायाः इसके बाद उससे आई कार्ड मांगा गया तो उसने एक सिपाही का आई कार्ड दिखाया. शक होने पर छानबीन की गई तो पाया कि वह पुलिस विभाग में कार्यरत नहीं है. धौंस दिखाने के लिए उसने गाड़ी के आगे पीछे पुलिस के स्टीकर भी लगे हुए थे. इसके बाद पुलिस चौकी सेक्टर 19 की टीम ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया. पुलिस रिमांड में आरोपी से पूछताछ की जा रही है.