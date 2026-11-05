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सिपाही बनकर कटिहार पुलिस लाइन में रह रहा था सुशील, फर्जी आईकार्ड के साथ गिरफ्तार

आरोपी दीपक कुमार तो देखिए, पिछले 15 दिनों से अधिक समय से कटिहार पुलिस लाइन में रहकर तमाम गतिविधियों में भाग ले रहा था. बताया जा रहा है कि वह खुद को विशेष सशस्त्र पुलिस (Special Armed Police) जवानों के वाहन का चालक बताकर पुलिस लाइन परिसर में रह रहा था. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. सहायक थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह मामला है. पुलिस के वरीय अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं.

आरोपी दीपक कुमार (ETV Bharat)

SDPO के नेतृत्व में विशेष टीम बनी- SP

कटिहार के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने पूरी घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि दीपक कुमार करीब 15 दिनों से फर्जी पुलिसकर्मी बनकर पुलिस लाइन में रह रहा था. पूरे मामले की जांच के लिए सदर एसडीपीओ विशाल आनंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है.

''जांच टीम इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी पुलिस लाइन परिसर में कैसे दाखिल हुआ, उसने खुद को एसएपी जवानों के वाहन का चालक बताकर वहां जगह कैसे बनाई और इतने दिनों तक उसकी पहचान का सत्यापन क्यों नहीं हो सका? इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.''- परिचय कुमार, पुलिस अधीक्षक, कटिहार