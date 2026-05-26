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शाहजहांपुर में फर्जी पेट्रोल पंप का भंडाफोड़; 10 हजार लीटर पेट्रोल और फर्जी लाइसेंस बरामद, पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )