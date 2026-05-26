शाहजहांपुर में फर्जी पेट्रोल पंप का भंडाफोड़; 10 हजार लीटर पेट्रोल और फर्जी लाइसेंस बरामद, पांच आरोपी गिरफ्तार
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि 22 मई को डूंगरपुर में अनाधिकृत रूप से चल रहे एक पेट्रोल पंप को सील किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 6:40 PM IST
शाहजहांपुर : जिले में पुलिस ने फर्जी पेट्रोल पंप चलाने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने सरगना समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दावा है कि गिरफ्तार किए गए सदस्य पेट्रोल में मिलावट करके उसकी बिक्री कर रहे थे. पुलिस ने 10 हजार लीटर मिलावटी पेट्रोल और पेट्रोल पंप का फर्जी लाइसेंस बरामद किया है.
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार का कहना है कि 22 मई को सप्लाई इंस्पेक्टर और पुलिस की टीम ने डूंगरपुर में अनाधिकृत रूप से चल रहे एक पेट्रोल पंप को सील किया था. सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था.
उन्होंने बताया कि मुकदमा में विवेचना के दौरान पता चला कि फर्जी पेट्रोल पंप के लोग फर्जी गिरोह बनाकर पेट्रोल बेच रहे थे. इसमें सरगना शिवराज है, जिसने फर्जी पेट्रोल पंप स्थापित किया था.
उन्होंने बताया कि आरोपी ने पेट्रोल पंप का फर्जी लाइसेंस भी बनाकर रखा हुआ था. उन्होंने बताया कि आरोपी वीरेश से पेट्रोल खरीद करते थे. वीरेश पेट्रोल में मिलावट करके कमीशन लिया करता था
उन्होंने बताया कि बाकी का पेट्रोल पंप मालिक मुनाफा कमाते थे. वीरेश के पास से 10 हजार लीटर के वॉल्यूम में पेट्रोल बरामद (दो ड्रम) मिलावटी पेट्रोल बरामद किया गया है.
उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से फर्जी लाइसेंस भी मिला है. बरामद किए गए डीजल और पेट्रोल के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि रोजा थाना क्षेत्र के डिंगरपुर क्षेत्र में एक नकली पेट्रोल पंप चल रहा है. पुलिस ने जब छापेमारी की तो पेट्रोल पंप मालिक लाइसेंस दिखाने लगा. जब लाइसेंस की जांच की तो लाइसेंस फर्जी निकला. इसके बाद पुलिस ने मुख्य सरगना शिवराज वर्मा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.
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