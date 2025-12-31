ETV Bharat / state

अमेठी में बन रही नकली कीटनाशक-खाद; कांग्रेस और अपना दल नेता के संरक्षण में चल रही थी फैक्ट्री, DM ने किया खुलासा

अमेठी के स्कूल से बरामद नकली खाद और कीटनाशक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में किसानों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है. यहां पर एक स्कूल में नकली खाद और कीटनाशक बनाने का गोरखधंधा चल रहा था. जिसे डीएम के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापेमारी कर खुलासा किया है. टीम ने मौके से बड़े पैमाने पर नकली खाद, कीटनाशक व निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं. जिस स्कूल में यह काम हो रहा था वह एक कांग्रेस नेता का है और अपना दल एस पार्टी के नेता के संरक्षण में गोरखधंधा चल रहा था. जिला कृषि अधिकारी राजेश कुमार ने मंगलवार को बताया कि एक कंपनी के अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी अमेठी से शिकायत की गई थी कि उसकी कंपनी के नाम से कोई अन्य कंपनी के लोग पैकिंग का काम कर रहे हैं. जिसकी शिकायत को संज्ञान में लेकर कंपनी के एक प्रातनिधि को डमी कैंडिडेट के रूप में भेजा गया. इसके बाद मजिस्ट्रेट और पूरी फोर्स के साथ छापा मारा गया. मौके पर पैकिंग तो नहीं की जा रही थी लेकिन, उसका मेटेरियल रखा हुआ था. पैक्ड मेटेरियल बोरे में भरा जा रहा था. मौके से 450 पैकेट से अधिक कीटनाशक पाया गया. प्रथम दृष्टया सारे कीटनाशक नकली प्रतीत हो रहे हैं.