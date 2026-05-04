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देहरादून में राहुल गांधी का पीए बताकर 25 लाख की ठगी, महिला को टिकट दिलाने का दिया था भरोसा

देहरादून: राजधानी देहरादून में ठगी का बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने खुद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पीए बताकर एक महिला से करीब 25 लाख रुपए की ठगी कर ली. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच भी शुरू कर दी है.

दरअसल, आरोपी ने पहले पीड़िता का भरोसा जीता और उसे एक विधायक से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया. महिला को विश्वास में लेकर आरोपी ने उससे लाखों रुपये की मांग की. पीड़िता ने भी अलग-अलग माध्यमों से आरोपी को 25 लाख रुपए दे दिए. जब लंबे समय तक वादा पूरा नहीं हुआ तो पीड़िता को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपी कई तरह के बहाने बनाने लगा. इसके बाद पीड़िता ने राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार भावना पांडेय नाम की महिला ने देहरादून के राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी शिकायत में भावना पांडेय ने बताया कि आरोपी ने उससे फोन पर संपर्क किया था और खुद को राहुल गांधी का पीए कनिष्क बताया था. आरोपी ने भावना पांडेय को विश्वास दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की आवाज भी सुनाई, जिससे महिला आरोपी के झांसे में आ गई.

आरोपी ने महिला को बताया कि कुछ विधायक देहरादून के एक होटल में रुके हैं, जो जो विधानसभाओं का सर्वे करने के लिए पहुंचे है. आरोपी ने महिला से कहा कि सर्वे में खर्च भी आ रहा है. साथ ही कहा कि वो उनके माध्यम से महिला को टिकट दिला सकता है. इसीलिए उसने महिला से पैसे की मांग.