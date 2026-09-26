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हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल को मिली जमानत, समर्थकों ने जेल के बाहर मनाया जश्न

एसपी ऑफिस के बाहर वकील और विधायक बंसल की फोटा ( ETV Bharat Hanumangarh )

हनुमानगढ़. नगर निकाय और सभापति चुनावों की सरगर्मी के बीच फर्जी पट्टा मामले में गिरफ्तार हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. शनिवार को जिला एवं सेशन न्यायालय ने सुनवाई करते हुए विधायक बंसल की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. जमानत की खबर मिलते ही जिला जेल के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और समर्थकों ने फूल-मालाओं, आतिशबाजी व जोरदार नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया. इससे पहले शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनकी लीगल टीम ने तुरंत उच्च अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी. रिमांड की मांग कोर्ट ने की खारिज: मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनजिंद्र सिंह लेघा ने बताया कि एडीजे सुनीता बेड़ा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक बंसल को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया. इस मामले में जांच कर रही सीआईडी-सीबी की टीम ने विधायक का 7 दिन का और पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन न्यायालय ने रिमांड अवधि बढ़ाने से साफ इनकार करते हुए उन्हें एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. अदालत में विधायक बंसल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनजिंद्र सिंह लेघा और धर्मेंद्र ने पैरवी की, जबकि शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज डोडा व रवि गोयल ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें- थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को मिली सशर्त जमानत, थाने में देनी होगी हाजिरी