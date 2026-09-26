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हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल को मिली जमानत, समर्थकों ने जेल के बाहर मनाया जश्न

फर्जी पट्टे के मामले में हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल को कोर्ट से जमानत मिल गई है.

फर्जी पट्टे का मामला
एसपी ऑफिस के बाहर वकील और विधायक बंसल की फोटा (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 8:10 PM IST

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हनुमानगढ़. नगर निकाय और सभापति चुनावों की सरगर्मी के बीच फर्जी पट्टा मामले में गिरफ्तार हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. शनिवार को जिला एवं सेशन न्यायालय ने सुनवाई करते हुए विधायक बंसल की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. जमानत की खबर मिलते ही जिला जेल के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और समर्थकों ने फूल-मालाओं, आतिशबाजी व जोरदार नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया. इससे पहले शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनकी लीगल टीम ने तुरंत उच्च अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी.

रिमांड की मांग कोर्ट ने की खारिज: मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनजिंद्र सिंह लेघा ने बताया कि एडीजे सुनीता बेड़ा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक बंसल को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया. इस मामले में जांच कर रही सीआईडी-सीबी की टीम ने विधायक का 7 दिन का और पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन न्यायालय ने रिमांड अवधि बढ़ाने से साफ इनकार करते हुए उन्हें एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. अदालत में विधायक बंसल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनजिंद्र सिंह लेघा और धर्मेंद्र ने पैरवी की, जबकि शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज डोडा व रवि गोयल ने पक्ष रखा.

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सभापति चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी: नगर निकाय चुनावों के दौरान हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में वर्ष 2003 के पट्टे बनाने के मामले में विधायक गणेशराज बंसल के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए थे. ठीक सभापति चुनाव से ठीक पहले हुई इस गिरफ्तारी ने राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई विपक्ष के बड़े नेताओं और निर्दलीय विधायक के समर्थकों ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया था.

वकीलों को पैरवी न करने की धमकी: विधायक की रिहाई के घटनाक्रम के बीच शनिवार को एक और नया विवाद भी खड़ा हो गया. जिला बार संघ हनुमानगढ़ के अध्यक्ष रोहित खिच्ची को एक अज्ञात व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद का नाम रिछपाल खर्रा बताया और कथित तौर पर विधायक बंसल एवं सुमित रणवाँ की अदालती पैरवी न करने की धमकी दी. इस धमकी भरे कॉल से जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया. अधिवक्ताओं ने आरोपी रिछपाल खर्रा के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि आरोपी पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो वे राजस्थान ही नहीं, बल्कि देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे.

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