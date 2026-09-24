ETV Bharat / state

बांग्लादेशियों के फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला: एसटीएफ ने ग्वालियर के भिक्षु को किया गिरफ्तार

बीते दिनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बांग्लादेशियों के 17 फर्जी पासपोर्ट बनाए जाने का खुलासा हुआ था. जिसके बाद से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में इनसे लिंक आरोपियों की तलाश एसटीएफ द्वारा की जा रही थी. अब तक 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में पहुंच चुके है. शुरुआती जांच के बाद एसटीएफ ने 70 फर्ज़ी पासपोर्ट की पुष्टि की थी जो अवैध बांग्लादेशियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाये गए थे. इसमें मुख्य आरोपी रियल चौधरी पुलिस के हत्थे पहले ही चढ़ चुका था. उसके बाद पुलिस ने इस केस से जुड़े चार और आरोपियों को गिरफ़्तार किया था.

ग्वालियर: ग्वालियर के डबरा के पते से बांग्लादेशियों के फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनाने के मामले अब नए नए खुलासे हो रहे हैं. मामले की जाँच रही एसटीएफ ने डबरा के रहने वाले बौद्ध भिक्षु ज्ञान ज्योति उर्फ गया प्रसाद गौतम को गिरफ्तार किया है. आरोपी डबरा के पते पर बने बांग्लादेशियों के 3 फर्जी पासपोर्ट के आवेदनों में मुख्य गवाह है.

एसटीएफ की जाँच में इन पासपोर्ट के संबंध में जारी जाँच के दौरान एक और आरोपी का पता चला जिसके हस्ताक्षर पासपोर्ट के मुख्य गवाह के तौर पर थे, ये आरोपी था बौद्ध भिक्षु ज्ञान ज्योति उर्फ गया प्रसाद गौतम जो मूल रूप से ग्वालियर के चीनोर क्षेत्र के बनवारपुरा गांव का रहने वाला है. शुरुआत में पकड़े गए डबरा के एक ही पते वाले पासपोर्ट्स में से 3 पासपोर्ट पर इसी ने हस्ताक्षर किए थे. आरोपी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए फर्जी गवाह बनता था.

35 साल पहले रह चुका सरपंच, 3 पासपोर्ट पर मुख्य गवाह

एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने ईटीवी भारत को बताया "जांच में पता चला है कि आरोपी भिक्षु ज्ञान ज्योति ने 2019 में बौद्ध धर्म अपना लिया था. उससे पहले उसकी पहचान गया प्रसाद के नाम से थी. गया प्रसाद 1991 में अपने गांव बनवार पुरा से सरपंच रह चुका है. बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह 2021-22 में डबरा के सेमरिया टेकरी स्थित अंबेडकर पार्क में रहने लगा था. यहीं उसकी पहचान बौद्ध भिक्षु मितानंद स्वामी उर्फ रियाल चौधरी से हुई थी. उसी के कहने पर पैसा कमाने के लालच में उसने बांगलदेशियों के पासपोर्ट के लिए फर्ज़ी तरीके से वेरिफिकेशन में मदद की थी. जाँच में ऐसे तीन पासपोर्ट मिले जिनमें इसके हस्ताक्षर थे."

पूछताछ में 7 और आरोपियों की लीड, जल्द गिरफ्तारी का दावा

एसटीएफ एसपी राजेश सिंह का कहना है, "आरोपी गया प्रसाद की जानकारी लगने के बाद उसे उसके गृह ग्राम ग्वालियर के बनवारपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी एक जनप्रतिनिधि रह चुका है और अपनी जिम्मेदारी जानते हुए भी उसने पैसों के लालच में इस तरह पासपोर्ट जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को फर्जी तरीके से बदला जो की एक आपराधिक मामला है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में 7 और लोगों का पता चला जिन पर एसटीएफ टीम अभी काम कर रही है. ये लोग भी जल्द पकड़े जाएगे. इनके अलावा जिन बांगलदेशियों के फर्ज़ी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाए गए हैं, करीब आधा दर्जन ऐसे बांग्लादेशियों का भी पता चला है जिन पर मिली लीड पर काम किया जा रहा है, हम जल्द आपको अपडेट देंगे."