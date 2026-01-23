ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट रैकेट का किया भंडाफोड़, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान अपराधी हरदेश का खुलासा,आरोपी संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों के लिए फर्जी पासपोर्ट और फर्जी पहचान पत्र बनवाने का करता था काम

कुख्यात गैंगस्टरों को विदेश भगाने वाला वांटेड गिरफ्तार
कुख्यात गैंगस्टरों को विदेश भगाने वाला वांटेड गिरफ्तार (ETV Bharat)
Published : January 23, 2026 at 2:28 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 3:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. क्राइम ब्रांच ने फर्जी दस्तावेज और फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़े एक वांटेड और घोषित अपराधी हरदेश उर्फ सोनू उर्फ आरपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी स्पेशल सेल में दर्ज मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था और यह अदालत द्वारा घोषित अपराधी भी है.इसके साथ ही पुलिस ने मुठभेड़ में गैंग के दो और लोगों को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार गिरफ्तार हार्देश उर्फ सोनू संगठित आपराधिक गिरोहों के लिए फर्जी पहचान और पासपोर्ट तैयार कराने का काम करता था. ताकि गैंगस्टर और अपराधी देश से बाहर भाग सकें या अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग राज्यों में घूम सकें. जांच में सामने आया है कि आरोपी नंदू गैंग और सलीम पिस्टल गैंग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और उसने कई बदमाशों के लिए नकली पासपोर्ट बनवाए.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले फर्जी आधार कार्ड वोटर आईडी और अन्य पहचान पत्र तैयार कराता था. इसके बाद इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट प्रक्रिया पूरी कराई जाती थी. आरोपी नेटवर्क के जरिए एजेंटों और दलालों को इस्तेमाल करता था, जो अलग अलग राज्यों में दस्तावेजों की सप्लाई और वेरिफिकेशन को मैनेज करते थे.सलीम पिस्टल जैसे कुख्यात बदमाश के लिए भी इसी तरीके से पासपोर्ट बनवाया गया था और गैंग के लिए फंडिंग की व्यवस्था भी आरोपी ने की.

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ कोर्ट पहले ही उसे घोषित अपराधी कर चुकी थी. लगातार तकनीकी निगरानी और गोपनीय सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी की लोकेशन गाजियाबाद में ट्रेस की और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे दबोच लिया इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर वीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने अहम भूमिका निभाई.

आरोपी हार्देश उर्फ सोनू मूल रूप से दिल्ली के आनंद विहार इलाके का रहने वाला है और फिलहाल गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में छिपकर रह रहा था. पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़े कई बड़े नामों तक पहुंचने में मदद करेगी और आगे और भी गिरफ्तारियां संभव हैं.

वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग से जुड़े दो कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है.इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में वह घायल हो गया.क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी रविंदर यादव के अनुसार क्राइम ब्रांच टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग से जुड़े बदमाश एक सफेद आई-20 कार में इलाके से गुजरने वाले हैं.इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने UER-2 फ्लाईओवर से हिरनकुदना होते हुए ढिचाऊ रोड पर नाकाबंदी की. इसी दौरान संदिग्ध सफेद आई-20 कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार सवार बदमाशों ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की.पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई सफेद आई-20 कार बरामद की.

DELHI POLICE CRIME BRANCH
FAKE PASSPORT RACKET BUSTED
WANTED CRIMINAL HRIDESH ARRESTED
पासपोर्ट रैकेट का किया भंडाफोड़
