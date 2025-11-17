ETV Bharat / state

फर्जी पार्सल डिलीवरी गैंग ने 1500 लोगों को ठगा; फिरोजाबाद पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 2 जालसाजों को पकड़ा

लोगों को फोन कर ऑनलाइन करा लेते थे भुगतान, पैसे आते ही ब्लॉक कर देते थे ग्राहकों के मोबाइल नंबर. .

पुलिस ने दो ठगों को पकड़ा.
पुलिस ने दो ठगों को पकड़ा. (Photo Credit; Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read
फिरोजाबाद : साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी पार्सल डिलीवरी गैंग का पर्दाफाश किया है. सोमवार को पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा. आरोपी कई राज्यों में हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं. आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन भी मिले हैं.

इंस्पेक्टर क्राइम राजेश सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. अपर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ा.

थाना साइबर क्राइम की टीम ने भारत सरकार के समन्वय और प्रतिबिंब पोर्टल पर आई शिकायतों की जांच के दौरान इस गैंग को चिन्हित किया.

दो साल से कर रहे थे ठगी : इंस्पेक्टर क्राइम राजेश सिंह के अनुसार दोनों ठग पिछले दो वर्षों से संगठित तरीके से पार्सल डिलीवरी के नाम पर ऑनलाइन ठगी कर रहे थे. आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी फर्म बनाते थे. इसके बाद वे अलग-अलग डिलीवरी कंपनियों से ग्राहक डेटा हासिल कर लेते थे. इसके बाद कंपनी के एजेंट बनकर ग्राहकों से संपर्क करते थे.

NCRP पोर्टल पर भी हुई थी शिकायत : ठग ग्राहकों को बताते थे कि उनका पार्सल पहुंच गया है. भुगतान ऑनलाइन करना होगा. पैसे ट्रांसफर होते ही आरोपी ग्राहकों का नंबर ब्लॉक कर देते थे. अब तक यह गैंग देशभर में लगभग 1500 लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ NCRP (National Cybercrime Reporting Portal) पोर्टल पर करीब 24 शिकायतें दर्ज हैं.

एक आरोपी फिरोजाबाद तो दूसरा फर्रुखाबाद का : आरोपियों के पास से 02 मोबाइल फोन मिले हैं. इन्हीं के जरिए लोगों को कॉल कर ठगी की जाती थी. पकड़े गए आरोपियों में अंकित निवासी ग्राम नगला धीर थाना एका जनपद फिरोजाबाद, भीम निवासी कमालुद्दीनपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद शामिल हैं. दोनों मौजूदा समय गाजियाबाद के खोड़ा में रह रहे थे.

इंस्पेक्टर क्राइम ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. गैंग की अन्य संभावित कड़ियों की भी जांच जारी है.

