फर्जी पार्सल डिलीवरी गैंग ने 1500 लोगों को ठगा; फिरोजाबाद पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 2 जालसाजों को पकड़ा

पुलिस ने दो ठगों को पकड़ा. ( Photo Credit; Police )

फिरोजाबाद : साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी पार्सल डिलीवरी गैंग का पर्दाफाश किया है. सोमवार को पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा. आरोपी कई राज्यों में हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं. आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन भी मिले हैं. इंस्पेक्टर क्राइम राजेश सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. अपर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ा. थाना साइबर क्राइम की टीम ने भारत सरकार के समन्वय और प्रतिबिंब पोर्टल पर आई शिकायतों की जांच के दौरान इस गैंग को चिन्हित किया. दो साल से कर रहे थे ठगी : इंस्पेक्टर क्राइम राजेश सिंह के अनुसार दोनों ठग पिछले दो वर्षों से संगठित तरीके से पार्सल डिलीवरी के नाम पर ऑनलाइन ठगी कर रहे थे. आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी फर्म बनाते थे. इसके बाद वे अलग-अलग डिलीवरी कंपनियों से ग्राहक डेटा हासिल कर लेते थे. इसके बाद कंपनी के एजेंट बनकर ग्राहकों से संपर्क करते थे.