ETV Bharat / state

बॉयज हॉस्टल में चल रहा था नकली पनीर का काला कारोबार, दुर्ग में फूड विभाग की बड़ी रेड, 140 किलो पनीर जब्त

दुर्ग खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 50 हजार रुपए का पनीर जब्त किया है. मौके से नोट गिनने की मशीन भी मिली.

Action on Fake Paneer
बॉयज हॉस्टल में चल रहा था नकली पनीर का काला कारोबार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित हो रहे पनीर स्टोरेज का भंडाफोड़ किया है. यह पूरा काला कारोबार अंडा स्थित शैल देवी महाविद्यालय के सामने स्थित एक बॉयज हॉस्टल की आड़ में चलाया जा रहा था.

बाहर से हॉस्टल, अंदर पनीर स्टोरेज

बाहर से देखने पर यह एक सामान्य छात्रावास प्रतीत होता था, लेकिन भीतर बड़े पैमाने पर पनीर का भंडारण और सप्लाई नेटवर्क फैला हुआ था. दरअसल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जब टीम ने मौके पर दबिश दी, तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए.

दुर्ग खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 50 हजार रुपए का पनीर जब्त किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

न लाइसेंस ना दस्तावेज, 50 हजार का पनीर जब्त

इस हॉस्टल में बिना किसी वैध लाइसेंस या मानक प्रक्रियाओं के पनीर का भंडारण किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि छापेमारी की भनक लगते ही संचालक ने अधिकांश माल ठिकाने लगा दिया, फिर भी टीम ने 140 किलो पनीर जब्त करने में सफलता हासिल की, जिसकी अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये बताई जा रही है.

लाखों के अवैध कारोबार की आशंका

हैरानी की बात यह है कि मौके से नोट गिनने की मशीन और एक बड़ी तिजोरी भी बरामद हुई है. इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यहां से लाखों का अवैध कारोबार रोजाना संचालित होता था. विभाग ने पनीर के सैंपल लेकर लैब भेज दिए हैं.

Action on Fake Paneer
दुर्ग में फूड विभाग की बड़ी रेड, 140 किलो पनीर जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल जांच इस बात पर टिकी है कि यह अवैध और असुरक्षित पनीर किन होटलों या बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था. इस खुलासे के बाद से स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं.

सही दवा शुद्ध आहार: बैकुंठपुर में स्ट्रीट फूड, जूस सेंटर, कॉस्मेटिक और दवा दुकानों में सघन जांच
दुर्ग में अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, एमपी, यूपी, राजस्थान के 13 मजदूर कर रहे थे काम
बालोद में दूध गंगा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सील, सबसे प्रतिष्ठित मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में गंदगी का अंबार

TAGGED:

DURG FOOD DEPARTMENT
BOYS HOSTEL
नकली पनीर
खाद्य विभाग की रेड
ACTION ON FAKE PANEER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.