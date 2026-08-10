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शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने संबंधी आदेश की क्या है सच्चाई?, यहां जानिए हकीकत

पत्र में सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, आंगनबाड़ी केंद्रों, आईटीआई एवं नर्सिंग समेत तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश.

Viral order educational institutions
जिला प्रशासन के नाम से शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने संबंधी आदेश वायरल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 9:54 AM IST

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शिमला: क्या शिमला जिले में शिक्षण संस्थान बंद रखने संबंधी आदेश जारी हुए हैं, दरअसल सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन के नास से एक आदेश वायरल हो रहा है. जिला शिमला प्रशासन के नाम से सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों पर शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने संबंधी एक आदेश वायरल होने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि यह पत्र फर्जी एवं भ्रामक है.

शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश फर्जी

वायरल पत्र में जिला शिमला के सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, आंगनबाड़ी केंद्रों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर एवं नर्सिंग संस्थानों को बंद रखने का उल्लेख किया गया है. पत्र पर जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शिमला के नाम एवं हस्ताक्षर का भी प्रयोग किया गया है.

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जिला प्रशासन के नाम से वायरल फर्जी आदेश (Order)

सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी आदेश

जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित इस पत्र को आधिकारिक आदेश न माना जाए. किसी भी प्रकार के अवकाश अथवा शिक्षण संस्थानों को बंद रखने संबंधी आदेश केवल जिला प्रशासन/संबंधित विभाग के अधिकृत माध्यमों से जारी किए जाते हैं. जिला प्रशासन ने आम जनता, विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे बिना सत्यापन ऐसे पत्रों को सोशल मीडिया पर साझा न करें और किसी भी आदेश की पुष्टि संबंधित विभाग अथवा जिला प्रशासन के आधिकारिक माध्यम से ही करें.

अधिकारी के नाम पर हस्ताक्षर करना गंभीर अपराध

शिमला जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि, फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी अधिकारी के नाम एवं हस्ताक्षर का दुरुपयोग करना गंभीर मामला है. ऐसे दस्तावेज को प्रसारित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. गौर रहे कि, फर्जी दस्तावेज तैयार करना और किसी सरकारी अधिकारी के नाम और हस्ताक्षर का दुरुपयोग करना बेहद गंभीर कानूनी अपराध है. भारतीय कानून में इस अपराध के खिलाफ सख्त सजा और भारी जुर्माने के प्रावधान हैं.

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