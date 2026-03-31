ETV Bharat / state

प्रयागराज में 1.18 लाख के नकली नोट बरामद, चार गिरफ्तार, देवरिया में छापते थे नोट

आरोपी 50 फीसदी कमीशन पर ग्रामीण इलाकों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में नकली नोट सप्लाई करते थे.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : थाना सरायइनायत व एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम ने नकली नोटों के साथ चार अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 1,18,300 रुपये के नकली नोट, एक मोटरसाइकिल, एक कार व जाली नोट बनाने के अन्य सामान बरामद हुए हैं. गिरोह का सरगना जिला पंचायत चुनाव लड़ चुका है.

पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल यादव, विवेक कुमार यादव, नरेंद्र यादव और धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है. आरोपी भदोही और देवरिया के रहने वाले हैं. इनके पास से कुल 1 लाख 18 हजार 300 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं, जिनमें 500, 200 और 100 रुपये के नोट शामिल हैं. आरोपी 50 फीसदी कमीशन पर ग्रामीण इलाकों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में नकली नोट सप्लाई करते थे.

यह एक संगठित गिरोह है, जो देवरिया में कमरा किराए पर लेकर नोट छापने का काम कर रहा था. ​गिरोह का सरगना विवेक यादव की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. आरोपी धर्मेंद्र कुमार पहले भी 2019 में नकली नोटों के मामले में जेल जा चुका है. पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां जुड़े हैं. इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है. जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और इन पर गैंगस्टर एक्ट और देशद्रोह की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, गिरोह का सरगना विवेक यादव एक पार्टी से जिला पंचायत चुनाव का चुनाव भी लड़ चुका है. किस पार्टी से लड़ा था इसका पुलिस पता लग रही है. फिलहाल इन चारों को सख्ती से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है. पुलिस पता लग रही है कि नकली नोटों का जाल कहां-कहां बिछा रखा था और अभी तक कितने जगह पर नकली नोट मार्केट में फैली है.

यह भी पढ़ें : वाराणसी में 6 साल का श्रेयांस बना एक दिन का IPS अधिकारी, लोगों को ट्रैफिक रूल के बारे में बताया

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWS
FAKE NOTES RECOVERED IN PRAYAGRAJ
UP CRIME
प्रयागराज में जाली करेंसी रैकेट
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.