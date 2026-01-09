ETV Bharat / state

टीसीपी विभाग के नाम से तैयार NOC को देख दंग रह गए अधिकारी, पुलिस तक पहुंचा मामला

टीसीपी विभाग के नाम से तैयार की गई फर्जी NOC ( ETV Bharat )

हमीरपुर: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग के मंडलीय नगर योजनाकार कार्यालय के नाम से फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) तैयार कर उसे विभिन्न विभागों में जमा करवाने का मामला सामने आया है. विभागीय जांच में ये सामने आया है कि संबंधित एनओसी पर अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि जिस क्षेत्र के लिए यह एनओसी जारी होने का दावा किया गया है, वो टीसीपी के अंतर्गत आता ही नहीं है. यह क्षेत्र नगर निगम के तहत शहर का एक वार्ड है. जांच में सामने आया कि शातिरों ने टीसीपी विभाग के नाम से फर्जी एनओसी तो तैयार कर ली, लेकिन नगर निगम के उस क्षेत्र के लिए टीसीपी की एनओसी बना डाली जो इसके अंतर्गत आता ही नहीं. यही गलती विभागीय जांच के दौरान पकड़ में आ गई. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी. अब पुलिस ये जांच कर रही है कि फर्जी एनओसी कहां तैयार की गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं. टीसीपी विभाग के नाम से तैयार की गई फर्जी NOC (ETV Bharat) एनओसी पर फर्जी हस्ताक्षर हमीरपुर नगर योजनाकार अधिकारी हरजिंद्र सिंह ने बताया कि 'विभागीय जांच में यह एनओसी पूरी तरह फर्जी पाई गई है. जिस क्षेत्र के लिए ये एनओसी जमा की गई है वो टीसीपी के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है. साथ ही दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर भी जाली पाए गए हैं. एनओसी में इस बात की पुष्टि की गई थी कि संस्थान की बिल्डिंग टीसीपी एक्ट लगने से पहले बनकर तैयार हुई है.'