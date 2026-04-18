सोशल मीडिया पर जैक बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की खबर भ्रामक, झारखंड अधिविध परिषद ने अफवाहों से बचने की दी सलाह
जैक बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया में फैली खबर अफवाह निकली.
Published : April 18, 2026 at 6:41 PM IST
रांचीः जैक बोर्ड मैट्रिक-इंटर रिजल्ट को लेकर आज शनिवार दिनभर चर्चा बनी रही. झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बेबसाइट पर अचानक रिजल्ट आने की खबर के बाद सोशल मीडिया में छात्रों के मार्कसीट भी जारी होने लगे.
रिजल्ट घोषित होने की खबर के बाद जैक कार्यालय में मोबाइल की घंटी भी बजनी शुरू हो गई कि आखिर हो क्या रहा है. बगैर पूर्व सूचना के जैक ने कैसे अपने वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया. जितनी मूंह उतनी बातें, यहां तक कुछ मीडिया हाउस ने भी समाचार जारी कर दी हालांकि जैक के द्वारा खंडन किए जाने के बाद खबर भ्रामक निकली.
रिजल्ट को लेकर उड़ी अफवाह पर जैक सचिव जयंत मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा है कि माध्यमिक परीक्षा के परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है जैक द्वारा अभी तक परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया है. उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहां है कि यह भ्रामक है और छात्र अभिभावक से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही ऐसी किसी भी असत्य खबरों पर ध्यान ना दें.
परीक्षाफल प्रशासन की तिथि एवं समय के संबंध में परिषद द्वारा आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों एवं परिषद की वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी. परीक्षाफल का प्रकाशन परिषद के आधिकारिक वेबसाइट एवं डिजिलॉकर पर किया जाएगा. अन्य किसी स्रोत पर परीक्षाफल का प्रकाशन परिषद द्वारा नहीं किया जाएगा और ना ही परिषद इसके लिए जिम्मेदार होगी. झारखंड अधिविध परिषद आम जनता से अपील करती है कि अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें.
जल्द आयेगा जैक बोर्ड का रिजल्ट
राज्य में इस साल 3 फरवरी से हुए जैक बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जल्द ही आएगा. जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक-इंटर परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह आने की संभावना है. रिजल्ट जैक के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा और विद्यार्थी डिजीलॉकर से भी देख सकते हैं.
राज्य में जैक के द्वारा राज्य में 3 से 23 फरवरी तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें करीब 7.48 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था. जैक से मिले आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक परीक्षा में 4 लाख 23 हजार 861 और इंटरमीडिएट परीक्षा में 3 लाख 24 हजार 321 परीक्षार्थी ने शामिल होने के लिए फार्म भरा था. जिसमें इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा में 90,579, वाणिज्य में 21,195 और कला संकाय में 2,12,547 परीक्षार्थी शामिल हुए थे.
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