खबर गलत है..! जहां घुटने भर पानी.. गाद और कीचड़.. वहां कैसे चल सकती है नाव?
आजकल लाइक्स और व्यूज के चक्कर में लोग गलत खबरों को भी प्रकाशित कर देते हैं. ऐसा ही मामला वैशाली से आया. रिपोर्ट- अमरेश कुमार.
Published : October 19, 2026 at 3:53 PM IST
वैशाली : विभिन्न न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों द्वारा यह प्रकाशित किया गया था कि रामपुर श्यामचंद की तस्वीर चेतावनी दे रही है कि हादसे के बाद केवल जांच, बयान और कार्रवाई की घोषणा पर्याप्त नहीं है. जरूरी है कि उन खतरों को समय रहते दूर किया जाए, जो किसी नई त्रासदी का कारण बन सकते हैं.
हादसे के इंतजार में रामपुर श्यामचंद!
खबरों में प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को बयां की गई थी. कहा गया था कि 13 अक्टूबर को जिस गांव में नाव हादसे ने 13 बच्चों की जिंदगी छीन ली, उसी गांव के लोग आज भी सुरक्षित आवागमन जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि उस दर्दनाक हादसे में वार्ड नंबर-8 के बच्चों की जान गई थी, जबकि खतरे की यह तस्वीर वार्ड नंबर-1 की है. यहां भी हालात ऐसे हैं कि लोग हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं.
वीडियो का जिला प्रशासन ने किया खंडन
प्रशासन का कहना है कि राघोपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर श्यामचंद पंचायत के वार्ड संख्या-1 में बच्चों के कीचड़युक्त पानी से गुजरने से संबंधित सोशल मीडिया एवं कुछ समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा स्थल की भौतिक स्थिति की जांच कराई गई है. साथ ही ऐसे वीडियो भी प्राप्त हुए हैं जिससे स्पष्टत होता है कि वीडियो बना कर फेक स्टोरी गढ़ने का प्रयास किया गया है. लोगों के मन में भ्रम फैलाने की भी कोशिश की गई है.
'वहां नाव का परिचालन संभव नहीं'
अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि संबंधित स्थल पर गाद एवं कीचड़ जमा है तथा जल की गहराई घुटने से कम है. स्थल की भौतिक परिस्थितियों के आंकलन में पाया गया कि वहां नाव का परिचालन संभव नहीं है. साथ ही, आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है. नाव की मांग के संबंध में जिला, अनुमंडल अथवा अंचल स्तर पर कोई लिखित या मौखिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था.
स्थानीय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर एवं अंचल अधिकारी, राघोपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सैंडबैग के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग तैयार कराया गया है. सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में प्रयुक्त लकड़ी एवं फोम से निर्मित अस्थायी प्लेट को भी प्रशासन द्वारा जब्त कर थाना में रखवा दिया गया है.
''आम नागरिकों से अपील करता है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो अथवा सूचनाओं के आधार पर तथ्यों की पुष्टि किए बिना किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें. भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाओं के प्रसार से बचें तथा किसी भी घटना के संबंध में आधिकारिक एवं प्रमाणिक जानकारी को ही प्राथमिकता दें. हम स्थानीय नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं. स्थल की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है.''- जिला प्रशासन, वैशाली
दो सोती, हजारों लोगों की जान पर खतरा
दरअसल, रामपुर श्यामचंद पंचायत के वार्ड नंबर-1 में दो सोतियां हैं, ग्रामीणों का कहना था कि जिन्हें पार करना मजबूरी बन गई है. इन रास्तों से कई गांवों के हजारों लोगों का सालों भर आना-जाना होता है. सुरक्षित पुल या पुलिया नहीं होने के कारण लोग रस्सी के सहारे किसी तरह रास्ता पार करते हैं. बरसात के दिनों में स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है. बावजूद इसके, अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके. ग्रामीणों के लिए यह रास्ता रोजमर्रा की जरूरत के साथ जानलेवा जोखिम भी बना हुआ है.
स्वीकृति मिली, लेकिन जमीन पर नहीं उतरी योजना
ग्रामीणों ने कहा कि कुछ साल पहले इन जगहों पर दो पुलिया निर्माण की स्वीकृति मिली थी. लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब उनकी वर्षों पुरानी समस्या दूर हो जाएगी और सुरक्षित रास्ता उपलब्ध होगा. लेकिन समय बीतता गया और पुलिया निर्माण की योजना जमीन पर उतरने के बजाय सरकारी फाइलों में ही दबकर रह गई. आज भी ग्रामीण उसी पुराने जोखिम भरे रास्ते से आने-जाने को विवश हैं.
''मंदिर आने-जाने के लिए श्रद्धालुओं को एक नहीं, बल्कि दो सोतियां पार करनी पड़ती हैं. पूजा-अर्चना के लिए आने वाले लोगों को भी सुरक्षित रास्ता उपलब्ध नहीं है. ग्रामीणों की परेशानी केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है. रोजमर्रा के काम, जरूरी आवागमन और दूसरे गांवों तक पहुंचने के लिए भी लोगों को इसी रास्ते का सहारा लेना पड़ता है. ऐसे में किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है.''- ऋषि भावेशानंद
स्थानीय राम जानकी मठ के मठाधीश जय हो जय हो कहते हैं कि जब हादसे हो जाते हैं तब प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नेता पहुंचते हैं. जब यहां 6 लोगों की मौत हुई थी तब दो पुलिया के निर्माण की स्वीकृति मिली थी. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर एक महीना के अंदर यहां पर पुल का निर्माण नहीं हो जाता है तो उनके आवास का घेराव किया जाएगा.
''लालू यादव को यहां से जिताया. राम विलास पासवान यहां पर हमलोगों के साथ घर बैठकर खाते थे. हमलोग अपने बाल-बच्चों के लिए नैकरी नहीं मांग रहे हैं. यह सार्वजनिक चीज है जिसकी मांग सरकार से की जा रही है. चिराग पासवान सांसद हैं और तेजस्वी यादव विधायक. दोनों को इस मामले में गहराई से सोचने की जरूरत है.''- जय हो जय हो, मठाधीश, स्थानीय राम जानकी मठ
तीन पीढ़ियों को वोट, फिर भी बदहाली बरकरार
स्थानीय ग्रामीणों का कहना था कि बिहार के दो बड़े राजनीतिक परिवारों की तीन-तीन पीढ़ियों को वोट देकर सांसद और विधायक बनाया. इसके बावजूद गांव में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. चुनाव के समय विकास और सुविधाओं के वादे किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों की यह समस्या वर्षों से दूर नहीं हो सकी है.
ये भी पढ़ें :-
गंगा नदी में नाव पलटी, 13 लोगों की मौत.. बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा
'राघोपुर CO पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा..' जिसमें सवार थे बच्चे उसमें पहले से दरार, गांव वालों का फूटा गुस्सा
बेटी को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी मां, डीएम के गले लगकर फूट-फूटकर रोई
राघोपुर नाव हादसे में 13 बच्चों की मौत पर एक्शन, CO और SHO के वेतन पर लगी रोक
13 अक्टूबर.. 13 मौत.. रामपुर श्यामचंद गांव का वो काला मंगलवार, सिर्फ एक परिवार से उठी 7 अर्थी