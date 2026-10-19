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खबर गलत है..! जहां घुटने भर पानी.. गाद और कीचड़.. वहां कैसे चल सकती है नाव?

जिला प्रशासन ने आरोपों को नकारा ( ETV Bharat )

वैशाली : विभिन्न न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों द्वारा यह प्रकाशित किया गया था कि रामपुर श्यामचंद की तस्वीर चेतावनी दे रही है कि हादसे के बाद केवल जांच, बयान और कार्रवाई की घोषणा पर्याप्त नहीं है. जरूरी है कि उन खतरों को समय रहते दूर किया जाए, जो किसी नई त्रासदी का कारण बन सकते हैं.

हादसे के इंतजार में रामपुर श्यामचंद!