झालावाड़ में फर्जी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सीज, संचालक फरार

झालावाड़: स्वास्थ्य विभाग ने जिले के चौमहला कस्बे में कुंडला रोड फर्जी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सीज किया. विभाग को हॉस्पिटल के फर्जी डॉक्टर के नाम से संचालन की शिकायत मिली थी. इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी साजिद खान के निर्देश पर अस्पताल पर दबिश देकर जांच की गई तो हॉस्पिटल संचालक और अन्य कर्मचारी भाग गए.

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राजकुमार बाघेला ने बताया कि कस्बे के कुंडला रोड पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था. पिछले दिनों एक चिकित्सक ने यहां संचालित हॉस्पिटल की शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से की. चिकित्सक ने दावा किया कि मल्टी हॉस्पिटल उनके नाम से संचालित किया जा रहा है जबकि उनका मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से कोई लेना-देना नहीं है. उनके नाम का प्रयोग कर अस्पताल गलत फायदा उठा रहा है.

