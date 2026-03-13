ETV Bharat / state

झालावाड़ में फर्जी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सीज, संचालक फरार

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से कई चिकित्सा उपकरण, दवा तथा ओपीडी रजिस्टर जब्त कर लिए.

Fake multi-specialist hospital seized
फर्जी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सीज (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: स्वास्थ्य विभाग ने जिले के चौमहला कस्बे में कुंडला रोड फर्जी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सीज किया. विभाग को हॉस्पिटल के फर्जी डॉक्टर के नाम से संचालन की शिकायत मिली थी. इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी साजिद खान के निर्देश पर अस्पताल पर दबिश देकर जांच की गई तो हॉस्पिटल संचालक और अन्य कर्मचारी भाग गए.

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राजकुमार बाघेला ने बताया कि कस्बे के कुंडला रोड पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था. पिछले दिनों एक चिकित्सक ने यहां संचालित हॉस्पिटल की शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से की. चिकित्सक ने दावा किया कि मल्टी हॉस्पिटल उनके नाम से संचालित किया जा रहा है जबकि उनका मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से कोई लेना-देना नहीं है. उनके नाम का प्रयोग कर अस्पताल गलत फायदा उठा रहा है.

पढ़ें: पीजी रूम में नहीं थी पंखे में हैंगिंग डिवाइस, प्रशासन ने करवाया सीज

शिकायत मिलने के बाद सीएमएचओ साजिद खान ने टीम बनाकर मल्टी हॉस्पिटल पर कार्रवाई कर सीज करने के निर्देश दिए. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि फर्जी हॉस्पिटल कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस जैसे गंभीर रोगों के उपचार का दावा कर रहा था. स्वास्थ्य व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो वहां अमित नामक नर्सिंगकर्मी मौजूद था. टीम ने मौके से कई चिकित्सा उपकरण, दवा तथा ओपीडी रजिस्टर जब्त कर लिए. पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी जाएगी. इसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी.

पढ़ें:जोधपुर: मान्यता रद्द करने के 10 दिन बाद JDA ने स्कूल भवन किया सीज

TAGGED:

HOSPITAL OPERATOR ABSCONDING
ACTION BY THE HEALTH DEPARTMENT
ACTION TAKEN ON DOCTOR COMPLAINT
HOSPITAL CLAIM TREAT CANCER
FAKE HOSPITAL SEIZED IN JHALAWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.