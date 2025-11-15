आगरा में पकड़ा गया फर्जी विधायक, 18 दिन से होटल में बिना किराया दिए रह रहा था, स्कॉर्पियो पर लगा था सांसद का स्टीकर
आरोपी होटल या अन्य रेस्टोरेंट से खाना मंगाता और रौब दिखाकर पेमेंट भी नहीं करता था. पुलिस आई तो चुप्पी साधे रही.
आगरा : सदर थाना पुलिस ने एक फर्जी विधायक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुद को आगरा का विधायक बताकर होटल में कमरा लिया था. बिना किराए दिए 18 दिन से होटल में रह रहा था. आरोपी होटल या अन्य रेस्टोरेंट से खाना मंगाता और रौब दिखाकर पेमेंट भी नहीं करता था. तंग आगर होटल संचालक ने पुलिस से शिकायत की. होटल पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो असलियत सामने आ गई. पुलिस ने आरोपी फर्जी विधायक को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है.
बताया जा रहा है कि आरोपी बीते दिन एकलव्य स्टेडियम पहुंचा. वहां स्टाफ को रौब दिखाते हुए कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, अलग से व्यवस्था करो. पवन होटल के संचालक पवन कुमार ने बताया, 29 अक्टूबर को दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति होटल आया था. स्कॉर्पियो पर राज्यसभा सांसद लिखा था. उसने खुद को विधायक विनोद कुमार बताकर कमरा मांगा. इसके बाद होटल का कमरा खाली नहीं किया.
सोशल मीडिया पर वीडियो किया अपलोड : होटल संचालक पवन ने पुलिस को बताया, विनोद कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड किया है. जिसमें विनोद कुमार खुद को विधायक आगरा बता रहा है. वीडियो में कह रहा है, मैं विधायक आगरा आप सब लोगों से बात कर रहा हूं. आज मैं एकलव्य स्टेडियम आगरा में किक्रेट खेलने आया हूं. मेरे सोशल मीडिया के सारे दोस्त जानते होंगे कि मैं स्पोर्टस का शौकीन हूं. आज यहां पर किक्रेट खेलने आया हूं. इसके बाद उसने वीडियो में स्टेडियम भी दिखाया.
पुलिस कर्मी साधे रहे चुप्पी : होटल संचालक पवन ने बताया कि विनोद कुमार होटल का कमरा खाली नहीं कर रहा था. जिस पर सौदागर लेन पुलिस चौकी से शिकायत की. पुलिस होटल पहुंची. मगर, विनोद कुमार की कार पर राज्यसभा सांसद लिखा होने से पुलिसकर्मी चुप रहे. जब मैंने पुलिस के सामने विनोद कुमार से कमरा खाली करने को कहा तो बोला कि एक दिसंबर तक होटल में ही रहूंगा.
जांच में खुली पोल : एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि होटल पवन के संचालक की शिकायत पर शनिवार को विधायक बनकर ठहरे विनोद कुमार को हिरासत में लिया गया. एसीपी सदर इमरान अहमद को जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए. जांच में सामने आया कि विनोद पूर्व में आगरा में रहता था. इसके बाद दिल्ली चला गया. दिल्ली के तुगलकाबाद में अब रहता है. दिल्ली में पार्षद का चुनाव भी लड़ा है. होटल संचालक पवन की तहरीर पर विनोद कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया है.
