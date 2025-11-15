ETV Bharat / state

आगरा में पकड़ा गया फर्जी विधायक, 18 दिन से होटल में बिना किराया दिए रह रहा था, स्कॉर्पियो पर लगा था सांसद का स्टीकर

आगरा : सदर थाना पुलिस ने एक फर्जी विधायक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुद को आगरा का विधायक बताकर होटल में कमरा लिया था. बिना किराए दिए 18 दिन से होटल में रह रहा था. आरोपी होटल या अन्य रेस्टोरेंट से खाना मंगाता और रौब दिखाकर पेमेंट भी नहीं करता था. तंग आगर होटल संचालक ने पुलिस से शिकायत की. होटल पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो असलियत सामने आ गई. पुलिस ने आरोपी फर्जी विधायक को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है.

बताया जा रहा है कि आरोपी बीते दिन एकलव्य स्टेडियम पहुंचा. वहां स्टाफ को रौब दिखाते हुए कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, अलग से व्यवस्था करो. पवन होटल के संचालक पवन कुमार ने बताया, 29 अक्टूबर को दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति होटल आया था. स्कॉर्पियो पर राज्यसभा सांसद लिखा था. उसने खुद को विधायक विनोद कुमार बताकर कमरा मांगा. इसके बाद होटल का कमरा खाली नहीं किया.

सोशल मीडिया पर वीडियो किया अपलोड : होटल संचालक पवन ने पुलिस को बताया, विनोद कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड किया है. जिसमें विनोद कुमार खुद को विधायक आगरा बता रहा है. वीडियो में कह रहा है, मैं विधायक आगरा आप सब लोगों से बात कर रहा हूं. आज मैं एकलव्य स्टेडियम आगरा में किक्रेट खेलने आया हूं. मेरे सोशल मीडिया के सारे दोस्त जानते होंगे कि मैं स्पोर्टस का शौकीन हूं. आज यहां पर किक्रेट खेलने आया हूं. इसके बाद उसने वीडियो में स्टेडियम भी दिखाया.