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साहिबगंज में साढ़े तीन करोड़ की नकली दवा का भंडाफोड़, ऐसे हुआ खुलासा

साहिबगंज: जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के महादेवरण गांव में नकली कीटनाशक निर्माण कार्य का भंडाफोड़ हुआ है. शंभु पंडित की पत्नी पुतुल देवी के घर से भारी मात्रा में नकली कीटनाशक से भरा डब्बा, खाली डब्बा एंव स्टीकर बरामद किया गया है. बताया जाता है कि इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि उसकी कंपनी द्वारा निर्मित एलेक्टो नामक कीटनाशक दवा की उनके यहां गलत तरीके से पैकिंग की जा रही है.

जानकारी देते सदर एसडीओ अमर जान आइंद (Etv bharat)

एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी

इसके बाद कंपनी के अधिकारी दरभंगा निवासी गोपाल कुमार झा अपनी टीम के साथ पहुंचे और यहां के अधिकारियों की इसकी जानकारी दी. इसके बाद एसडीओ अमर जान आइंद, एसडीपीओ किशोर तिर्की के नेतृत्व में वहां छापेमारी की गई. इस दौरान नकली कीटनाशक एलेक्टो का 1610 भरा डब्बा, 25272 पीस स्टीकर, खाली डिब्बा आदि बरामद किया गया. महिला को पूछताछ के लिए पुलिस ले गई है. बताया जा रहा है कि इस दवा के एक डिब्बे की कीमत करीब 1350 रुपये है, यहां उपलब्ध केमिकल से करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की दवा बनाई जा सकती थी.