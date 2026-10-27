आगरा में नकली दवाओं का स्कैम; नाले में फेंकी करोड़ों की दवाइयां, बोरियों में भरकर लगाई आग
आगरा से संवाददाता श्यामवीर सिंह की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 2:37 PM IST
आगरा: क्या आप जानते हैं कि दुकानों या ऑनलाइन मिलने वाली जीवन रक्षक ब्रांडेड दवाइयां भी नकली हो सकती हैं? अगर नहीं जानते तो जान लें कि यह बिल्कुल सच है. इस सच्चाई की गवाही आगरा का वह इलाका बना है, जहां करोड़ों रुपए की नकली दवाइयों को बोरियों में भरकर आग लगा दी गई. कहीं कार्टून भर-भरकर यहीं दवाएं नाले में फेंक दी गईं. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाल ही में औषधि विभाग की धनौली के एक खंडहरनुमा गोदाम में छापा मारकर 5 करोड़ रुपए की दवाओं का जखीरा जब्त किया था. बस फिर क्या अवैध दवा कारोबार सिंडिकेट ने घबराहट में दवाएं या तो नाले में फेंक दीं या फिर उन्हें फूंक डाला. देखें आगरा से ETV भारत की यह इंवेस्टिगेटिंग रिपोर्ट.
क्या हैं मौके पर हालात: औषधि विभाग की छापेमारी के बाद मौत के सौदागरों के सिंडिकेट में ऐसा पैनिक फैला कि उन्होंने रातों-रात टेढ़ी बगिया क्षेत्र स्थित अपना मुख्य वेयरहाउस खाली कर दिया.
औषधि विभाग के चाबुक से बचने के लिए करोड़ों रुपए की ब्रांडेड और जीवनरक्षक दवाएं बोरियों में भरकर नालों, झाड़ियों, सड़कों, खेतों के साथ ही यमुना नदी के पास गड्ढों में लावारिस फेंक दी. या फिर आग के हवाले कर दिया.
10 दिनों से यह दवाएं सुलग रही हैं, जो आमजन के साथ हीं पशु-पक्षी और पर्यावरण के लिए भी बेहद खतरनाक हैं. यह सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि पुलिस की फाइलों से बचने के लिए इंसानी जिंदगियों के सबूतों को जलाने का महापाप है.
आगरा में FSDA की छापेमारी: सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) और मलपुरा पुलिस टीम ने धनौली स्थित तीन छतरी के पास रिहायशी क्षेत्र में खंडहर कमरे में दवा गोदाम पर छापा मारा था. जहां से पुलिस और औषधि विभाग की टीम ने करीब पांच करोड़ रुपए की दवाएं जब्त कीं.
जांच के लिए 15 से अधिक सैंपल लिए थे. इनकी रिपोर्ट आना बाकी है. इस मामले में मलपुरा पुलिस ने अब तक तीन आरोपी जेल भेजे हैं. जबकि, मुख्य सरगना और मास्टरमाइंड हिमांशु अग्रवाल के साथ ही एक ट्रांसपोर्टर फरार है.
एफएसडीए टीम को खंडहर कमरे में कई दिन से दवाओं के भंडारण और पैकिंग की सूचना मिली थी. टीम ने मौके पर जाकर जांच की. आगरा से लखनऊ स्थित विभागीय कार्यालय को दवाओं की जानकारी दी. इस कार्रवाई में आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस की टीमें शामिल रहीं.
यह दवाएं फेंकी गई: आगरा में अवैध और नकली दवा कारोबार का खुलासा होने पर पुलिस और औषधि विभाग ने करोडों रुपए की दवाएं जब्त की हैं. इनमें केटोरॉल, कार्डेस, एलेग्रा, एलेग्रा-एम, लोसर-एच और जुलरा सहित विभिन्न दवाएं शामिल हैं.
इसके साथ ही औषधि विभाग और पुलिस को चकमा देने के लिए यमुनापार में दवाएं खुलेआम जलाई गईं हैं. इनमें एंटीबॉयोटिक, एंटी एलर्जिक, बीपी, शुगर समेत अन्य ब्रांड में केटोरॉल, कार्डेस, एलेग्रा, एलेग्रा-एम, लोसर-एच और जुलरा सहित विभिन्न दवाएं फेंकी गईं और उनमें आग लगाई गई.
दवा की बोरियां जलाई: टेढ़ी बगिया से आगे यमुना किनारे पहुंची तो वहां पर खेत, खाली प्लॉटों, सड़कों, गड्ढों और नाले में जगह-जगह दवाइयां बिखरी मिलीं. नाले और झाड़ियों से रंग-बिरंगे टैबलेट और कैप्सूल पड़ी थी. इनमें लाइफ-सेविंग ड्रग्स भी थी.
यमुना किनारे नगर निगम की गौशाला के पास काम कर रहे प्रदत्यक्षदर्शी मजदूर कालूराम ने बताया कि यह बात 10 दिन पहले की है. जब हम काम कर रहे थे, तभी एक छोटा हाथी आया. उसमें से तीन चार युवक निकले.
उन्होंने छोटा हाथी से बोरियां निकालीं और खाली प्लॉट के गड्ढे में डाला और आग लगा दी. जब दम घोंटू धुआं और आग की लपटें देखीं तो मौके पर पहुंचे. वहां देखा कि बोरों में भरी दवाएं चल रही थीं.
इसके करीब 30 मिनट बाद पुलिस और उनके साथ एक टीम आई. इसने जल रही दवाओं को निकाला. कुछ दवाएं पुलिस और उनके साथ आईं टीमें ले गई. इसके बाद तीन से चार दिन तक दवाओं से धुआं निकलता रहा.
यह बोले चरवाहे और पशुपालक: टेढ़ी बगिया निवासी शराफत अली ने बताया कि मैं हर दिन अपनी गाय और भैंस यहां पर लेकर आता हूं. जो खाली प्लॉटों में चरती हैं. इसके बाद यमुना में पानी पिलाकर शाम को घर लौटता हूं.
बारिश की वजह से खाली प्लॉटों में विलायती बबूल और झांडियां हैं. इनमें कई बोरियां और कॉर्टून के कॉर्टून दवाइयां फेंकी गई हैं. झाडियों और घास में होने की वजह से पशु भी इन्हें खा लेते हैं.
पशुपालक अजहरुद्दीन ने बताया कि क्षेत्र में गाडियों में भरकर दोपहर या रात के अंधेरे में दवाएं फेंकी गई हैं. खेत में पानी लगाने आए तो मिली दवाओं की बोरियां मिलीं. किसान राजू बघेल ने बताया कि खेत में बाजरे की फसल खड़ी थी.
जब बाजरे की फसल में पानी देने आए तो देखा कि बीच खेत में 6 से 8 बोरियां पड़ी हैं. इनमें दवाएं हैं. सड़क के सहारे खेत होने की वजह से कोई यहां पर दवाएं खड़ी फसल में फेंक गया है.
इस बारे में अब पुलिस को बताएंगे. जिससे इन दवाओं का सही तरह से निस्तारण किया जा सके. किसान ने मांग की है कि पुलिस और जिम्मेदार विभाग यह गलत और अवैध दवाओं का कार्य करने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.
बदबू से निकलना मुश्किल: स्थानीय निवासी बनी सिंह ने बताया कि 10 दिन पहले यमुना किनारे कोई गाड़ी से दवाओं की दर्जनों बोरियां लेकर आया. यमुना किनारे एक गड्ढे में दवाओं की बोरियां फेंकी और आग लगा दी. सुबह जब लोग शौच या अपने खेतों पर आए तो बदबूदार धुआं के चलते मौके पर पहुंचे.
जहां पर गड्ढे में बोरियां जल रही थी. इसके धुएं में जो पौधे आए हैं. उनके पत्ते भी जल गए हैं. 10 दिन बीत गए हैं. अभी भी दवाएं सुलग रही हैं. उनसे धुआं उठ रहा है. यह क्षेत्र खंदौली थाना क्षेत्र में आता है. मगर, अभी तक यहां पर कोई नहीं आया है. जलाई गईं दवाओं का धुआं भी बहुत जहरीला है.
बॉयो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की प्रक्रिया: एसएन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबॉयोलॉजी डिपार्टमेंट हेड प्रो. डॉ. अंकुर गोयल ने बताया कि यह दवाएं बॉयो मेडिकल वेस्ट हैं. दवाएं एक्सपायर हो जाएं तो इसके निस्तारण गाइडलाइन भारत सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने बनाई है.
बॉयो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का पूरा प्रोसिजर है. एंटीबॉयोटिक, एंटीएलर्जिक समेत अन्य दवाओं के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया है. यदि बॉयो मेडिकल वेस्ट का सही तरह से निस्तारण नहीं किया जाता है, तो यह दवाएं हमारे स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण पर गहरा असर डालती हैं.
एंटीबॉयोटिक रजिस्टेंस बनाएंगी: एसएन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबॉयोलॉजी डिपार्टमेंट हेड प्रो. डॉ. अंकुर गोयल ने बताया कि एक साइकिल है. इसमें मानव, पशु और पानी समेत अन्य शामिल हैं, जो हमारी प्रकृति की एक मजबूत कड़ी है.
ऐसे में जो दवाएं फेंकी गई हैं, जिनमें एंटी बॉयोटिक हैं. जो यूं ही फेंकी गई हैं. यदि उस दवाओं को पशु खा लेंगे तो उनके शरीर में जाएगी. यदि उस जानवर का दूध मानव पिएंगे तो उनके शरीर में एंटीबॉयोटिक पहुंचेगी.
यदि यह दवा जमीन में जाएगी तो खाने पीने की चीजों के जरिए लोगों तक पहुंचेगी. यदि यह दवाएं पानी में जाएंगी तो ग्राउंड वॉटर या अन्य तरीके से मानव तक पहुंच जाएंगी. जब ऐसी दवाएं मानव तक पहुंचेंगी तो हमारे शरीर में एंटीबॉयोटिक रजिस्टेंस का काम करेगी.
जो मानव की सेहत के लिए खतरनाक है. यह वन हेल्थ का कांसेप्ट है. हमको पानी, पशु, जमीन और मानव को एक साथ जोडते हुए इस ओर ध्यान देने की बेहद जरूरत है.
ऐसे लोगों पर निगरानी बढ़ाई: सहायक औषधि कमिश्नर अरविंद गुप्ता ने बताया कि मलपुरा थाना क्षेत्र के धनौली गांव में एक दवा का गोदाम पकड़ा गया था. जहां से भारी तादाद में दवाएं मिली थीं. इसके बाद टेढ़ी बगिया में दो जगह पर दवाएं मिली थीं. इसको लेकर जांच चल रही है.
इस मामले में मालपुरा थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है. जिले में अवैध और नकली दवा का सिंडिकेट चलाने वालों के खिलाफ पहले से अभियान जारी है. अब कार्रवाई के बाद ऐसे लोगों पर निगरानी की जा रही है. जो पहले नकली या अवैध दवा के कारोबार में धरे गए. ऐसे लोगों पर ज्यादा निगरानी है.
सहायक औषधि आयुक्त अरविंद गुप्ता ने बताया कि विभागीय टीम को सूचना मिली थी कि धनौली में दवाओं का अवैध भंडारण और कारोबार हो रहा है. जिस पर टीम ने रेकी की.
इसके बाद 28 सितंबर को मलपुरा पुलिस टीम के साथ धनौली में तीन छतरी रामबाबू स्कूल के पास इकरार पुत्र नवाब के बाड़े में बड़ी संख्या में अवैध दवाइयों के भंडारण पकडा था. इकरार से पूछताछ में घर के करीब ही बड़े भाई दिलशाद का बाड़ा में भी अवैध दवाइएं रखने की जानकारी दी.
वहां पर तमाम कार्टन पाए और कुछ दवाएं खुली मिलीं. इकरार ने बताया कि मेरे पास दवा बिक्री /भंडारण का लाइसेंस नहीं है. दवाइयों की खरीद और बिक्री के बिल भी नहीं हैं. यह माल तो उसने टेढ़ी बगिया के शामिन उर्फ छोटू पुत्र गुड्डू और सलुआ उर्फ मुकीम पुत्र हसन मुहम्मद से लिया है.
डीजल छिड़ककर नकली दवाओं में लगाई आग: सहायक औषधि आयुक्त अरविंद गुप्ता ने बताया कि पूछताछ में इकरार ने स्वीकारा कि शामिन और सलुआ ने बताया था कि यह सभी दवाइयां नकली हैं. जिन्हें बेचकर मोटा मुनाफा होगा.
कमाई के लालच में मैंने दवाइयां रखी हैं. इस पर आरोपी सलुआ और शामिन को पकड़ा. दोनों के मोबाइल की गैलरी में एक वीडियो मिला. जिसमें यमुना नदी के किनारे डीजल लगाकर दवाइयों को आग लगाई गई थी.
इसके बारे में दोनों ने बताया कि यह वीडियो 27 सितंबर की रात का है. सभी दवाइयां नकली हैं. डर के मारे कुछ दवाएं नदी के किनारे जला दी गई थीं. टीम ने इस मामले में इकरार, सलुआ और शामिन को मुकदमा लिखाकर जेल भेजा है.
एक करोड़ की रिश्वत में जेल गया था आरोपी: औषधि विभाग आगरा के औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा की तहरीर पर मलपुरा थाना पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है. इसमें मुख्य आरोपी हिमांशु अग्रवाल है.
औषधि विभाग और UP STF की कार्रवाई के दौरान अक्टूबर 2025 में एक करोड़ की रिश्वत लेकर पहुंचा था. इस पर एसटीएफ ने उसे जेल भेजा. मगर, पुलिस की लचर विवेचना और पैरवी की वजह से चार महीने बाद आरोपी जेल से बाहर आया. जेल से छूटकर आने पर हिमांशु ने दोबारा से काम शुरू कर दिया.
सहायक औषधि आयुक्त अरविंद गुप्ता ने बताया कि जेल गए तीनों आरोपियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि फरार हिंमाशु अग्रवाल के यमुना पार और शहर में कई जगह पर गोदाम हैं.
सिंडिकेट का पैनिक और भागने का रूट: औषधि विभाग अधिकारियों के मुताबिक, नकली और अवैध दवा का आगरा में बड़ा कारोबार है. जब औषधि विभाग और पुलिस ने धनौली में कार्रवाई की, इससे गिरोह अलर्ट हुआ. साफ है कि नकली दवा और अवैध दवा कारोबार करने वालों का मजबूम नेटवर्क है.
इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नेटवर्क भी मजबूत था. इसलिए, चंद घंटे में करोड़ों का स्टॉक शिफ्ट या डंप कराया गया. इस तरह से खेत, सड़क, नाले, नालियां, गड्ढे और घनी आबादी में दवाओं का जखीरा मिला है.
इससे साफ है कि यमुना पार का यह इलाका नकली दवाओं का 'डंपिंग ग्राउंड' और सेफ हेवन बन गया. पुलिस, औषधि विभाग और एलआईयू फेल आगरा में जिस तरह से कार्रवाई हुई है. उससे औषधि विभाग की सतर्कता के साथ ही पुलिस और एलआईयू के नेटवर्क की पोल खुल रही है.
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