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आगरा में नकली दवाओं का स्कैम; नाले में फेंकी करोड़ों की दवाइयां, बोरियों में भरकर लगाई आग

आगरा में नकली दवाओं का स्कैम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: क्या आप जानते हैं कि दुकानों या ऑनलाइन मिलने वाली जीवन रक्षक ब्रांडेड दवाइयां भी नकली हो सकती हैं? अगर नहीं जानते तो जान लें कि यह बिल्कुल सच है. इस सच्चाई की गवाही आगरा का वह इलाका बना है, जहां करोड़ों रुपए की नकली दवाइयों को बोरियों में भरकर आग लगा दी गई. कहीं कार्टून भर-भरकर यहीं दवाएं नाले में फेंक दी गईं. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाल ही में औषधि विभाग की धनौली के एक खंडहरनुमा गोदाम में छापा मारकर 5 करोड़ रुपए की दवाओं का जखीरा जब्त किया था. बस फिर क्या अवैध दवा कारोबार सिंडिकेट ने घबराहट में दवाएं या तो नाले में फेंक दीं या फिर उन्हें फूंक डाला. देखें आगरा से ETV भारत की यह इंवेस्टिगेटिंग रिपोर्ट.

क्या हैं मौके पर हालात: औषधि विभाग की छापेमारी के बाद मौत के सौदागरों के सिंडिकेट में ऐसा पैनिक फैला कि उन्होंने रातों-रात टेढ़ी बगिया क्षेत्र स्थित अपना मुख्य वेयरहाउस खाली कर दिया.

औषधि विभाग के चाबुक से बचने के लिए करोड़ों रुपए की ब्रांडेड और जीवनरक्षक दवाएं बोरियों में भरकर नालों, झाड़ियों, सड़कों, खेतों के साथ ही यमुना नदी के पास गड्ढों में लावारिस फेंक दी. या फिर आग के हवाले कर दिया. 10 दिनों से यह दवाएं सुलग रही हैं, जो आमजन के साथ हीं पशु-पक्षी और पर्यावरण के लिए भी बेहद खतरनाक हैं. यह सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि पुलिस की फाइलों से बचने के लिए इंसानी जिंदगियों के सबूतों को जलाने का महापाप है. श्यामवीर सिंह की विशेष रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) आगरा में FSDA की छापेमारी: सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) और मलपुरा पुलिस टीम ने धनौली स्थित तीन छतरी के पास रिहायशी क्षेत्र में खंडहर कमरे में दवा गोदाम पर छापा मारा था. जहां से पुलिस और औषधि विभाग की टीम ने करीब पांच करोड़ रुपए की दवाएं जब्त कीं. जांच के लिए 15 से अधिक सैंपल लिए थे. इनकी रिपोर्ट आना बाकी है. इस मामले में मलपुरा पुलिस ने अब तक तीन आरोपी जेल भेजे हैं. जबकि, मुख्य सरगना और मास्टरमाइंड हिमांशु अग्रवाल के साथ ही एक ट्रांसपोर्टर फरार है. एफएसडीए टीम को खंडहर कमरे में कई दिन से दवाओं के भंडारण और पैकिंग की सूचना मिली थी. टीम ने मौके पर जाकर जांच की. आगरा से लखनऊ स्थित विभागीय कार्यालय को दवाओं की जानकारी दी. इस कार्रवाई में आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस की टीमें शामिल रहीं. यह दवाइयां जब्त की गईं. (Photo Credit: ETV Bharat) यह दवाएं फेंकी गई: आगरा में अवैध और नकली दवा कारोबार का खुलासा होने पर पुलिस और औषधि विभाग ने करोडों रुपए की दवाएं जब्त की हैं. इनमें केटोरॉल, कार्डेस, एलेग्रा, एलेग्रा-एम, लोसर-एच और जुलरा सहित विभिन्न दवाएं शामिल हैं. इसके साथ ही औषधि विभाग और पुलिस को चकमा देने के लिए यमुनापार में दवाएं खुलेआम जलाई गईं हैं. इनमें एंटीबॉयोटिक, एंटी एलर्जिक, बीपी, शुगर समेत अन्य ब्रांड में केटोरॉल, कार्डेस, एलेग्रा, एलेग्रा-एम, लोसर-एच और जुलरा सहित विभिन्न दवाएं फेंकी गईं और उनमें आग लगाई गई. करोड़ों की दवाइयां जब्त. (Photo Credit: ETV Bharat) दवा की बोरियां जलाई: टेढ़ी बगिया से आगे यमुना किनारे पहुंची तो वहां पर खेत, खाली प्लॉटों, सड़कों, गड्ढों और नाले में जगह-जगह दवाइयां बिखरी मिलीं. नाले और झाड़ियों से रंग-बिरंगे टैबलेट और कैप्सूल पड़ी थी. इनमें लाइफ-सेविंग ड्रग्स भी थी. यमुना किनारे नगर निगम की गौशाला के पास काम कर रहे प्रदत्यक्षदर्शी मजदूर कालूराम ने बताया कि यह बात 10 दिन पहले की है. जब हम काम कर रहे थे, तभी एक छोटा हाथी आया. उसमें से तीन चार युवक निकले. करोड़ों की दवाइयां जब्त. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने छोटा हाथी से बोरियां निकालीं और खाली प्लॉट के गड्ढे में डाला और आग लगा दी. जब दम घोंटू धुआं और आग की लपटें देखीं तो मौके पर पहुंचे. वहां देखा कि बोरों में भरी दवाएं चल रही थीं. इसके करीब 30 मिनट बाद पुलिस और उनके साथ एक टीम आई. इसने जल रही दवाओं को निकाला. कुछ दवाएं पुलिस और उनके साथ आईं टीमें ले गई. इसके बाद तीन से चार दिन तक दवाओं से धुआं निकलता रहा. आगरा में नकली दवा कारोबार पर कार्रवाईयां. (Photo Credit: ETV Bharat) यह बोले चरवाहे और पशुपालक: टेढ़ी बगिया निवासी शराफत अली ने बताया कि मैं हर दिन अपनी गाय और भैंस यहां पर लेकर आता हूं. जो खाली प्लॉटों में चरती हैं. इसके बाद यमुना में पानी पिलाकर शाम को घर लौटता हूं. बारिश की वजह से खाली प्लॉटों में विलायती बबूल और झांडियां हैं. इनमें कई बोरियां और कॉर्टून के कॉर्टून दवाइयां फेंकी गई हैं. झाडियों और घास में होने की वजह से पशु भी इन्हें खा लेते हैं. पशुपालक अजहरुद्दीन ने बताया कि क्षेत्र में गाडियों में भरकर दोपहर या रात के अंधेरे में दवाएं फेंकी गई हैं. खेत में पानी लगाने आए तो मिली दवाओं की बोरियां मिलीं. किसान राजू बघेल ने बताया कि खेत में बाजरे की फसल खड़ी थी. जब बाजरे की फसल में पानी देने आए तो देखा कि बीच खेत में 6 से 8 बोरियां पड़ी हैं. इनमें दवाएं हैं. सड़क के सहारे खेत होने की वजह से कोई यहां पर दवाएं खड़ी फसल में फेंक गया है. इस बारे में अब पुलिस को बताएंगे. जिससे इन दवाओं का सही तरह से निस्तारण किया जा सके. किसान ने मांग की है कि पुलिस और जिम्मेदार विभाग यह गलत और अवैध दवाओं का कार्य करने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. औषधि विभाग की कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat) बदबू से निकलना मुश्किल: स्थानीय निवासी बनी सिंह ने बताया कि 10 दिन पहले यमुना किनारे कोई गाड़ी से दवाओं की दर्जनों बोरियां लेकर आया. यमुना किनारे एक गड्ढे में दवाओं की बोरियां फेंकी और आग लगा दी. सुबह जब लोग शौच या अपने खेतों पर आए तो बदबूदार धुआं के चलते मौके पर पहुंचे. जहां पर गड्ढे में बोरियां जल रही थी. इसके धुएं में जो पौधे आए हैं. उनके पत्ते भी जल गए हैं. 10 दिन बीत गए हैं. अभी भी दवाएं सुलग रही हैं. उनसे धुआं उठ रहा है. यह क्षेत्र खंदौली थाना क्षेत्र में आता है. मगर, अभी तक यहां पर कोई नहीं आया है. जलाई गईं दवाओं का धुआं भी बहुत जहरीला है. बॉयो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की प्रक्रिया: एसएन मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबॉयोलॉजी डिपार्टमेंट हेड प्रो. डॉ. अंकुर गोयल ने बताया कि यह दवाएं बॉयो मेडिकल वेस्ट हैं. दवाएं एक्सपायर हो जाएं तो इसके निस्तारण गाइडलाइन भारत सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने बनाई है. बॉयो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का पूरा प्रोसिजर है. एंटीबॉयोटिक, एंटीएलर्जिक समेत अन्य दवाओं के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया है. यदि बॉयो मेडिकल वेस्ट का सही तरह से निस्तारण नहीं किया जाता है, तो यह दवाएं हमारे स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण पर गहरा असर डालती हैं. करोड़ों की दवाइयां जला दी गईं. (Photo Credit: ETV Bharat)