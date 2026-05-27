ETV Bharat / state

दुर्ग में फेक मैरिज के विरोध में उतरे हिंदू संगठन, पुलिस ने रिसॉर्ट के मैनेजर को किया गिरफ्तार

जैसी ही इस आयोजन की जानकारी आसपास के ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठन के लोगों को हुई तो वे इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जताने के लिए पहुंचे. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कोसी रिसॉर्ट के मैनेजर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही कर उसे एसडीएम न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

दुर्ग: हिंदू विवाह संस्कार और सनातन धर्म के सोलह संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है. यह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच पवित्र बंधन है. लेकिन दुर्ग जिले के एक रेस्टोरेंट संचालक द्वारा इस संस्कार पर प्रहार करते हुऐ फेक मैरिज पार्टी का आयोजन करने की तैयारी की जा रही थी.

दुर्ग में फेक मैरिज पार्टी के आयोजन को लेकर हिंदूवादी युवा मंच के लोगों ने हिंदू धार्मिक भावना आहत होने के विरोध में जेवरा सिरसा पुलिस चौकी पहुंचकर प्रदर्शन किया और फेक मैरिज कार्यक्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध किए जाने की मांग कर अपना ज्ञापन सौंपा.

हिंदू युवा मंच के भिलाई नगर का संयोजक अमिताभ वर्मा ने बताया कि करंजा भिलाई स्थित कोसी रिसॉर्ट में 30 मई को फेक मैरिज पार्टी का आयोजन होने वाला था, जिसके संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली. इस तरह का कार्यक्रम हिंदू संस्कार के ऊपर कड़ा प्रहार है और हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है.

दुर्ग के इस रिसॉर्ट में हो रहा फेक मैरिज (ETV Bharat Chhattisgarh)

वहीं इस मामले में को लेकर जेवरा सिरसा पुलिस चौकी ने कोसी रिसॉर्ट के मैनेजर ब्रह्मदत्त पांडेय के विरुद्ध BNSS की धारा 170 के तहत कार्यवाही करते हुए एसडीएम न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

कोसी रिसॉर्ट में फेक मैरिज (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस पूरे मामले और आयोजन को लेकर कोसी रिसॉर्ट के संचालक से उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की गई लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी.