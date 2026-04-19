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नैनीताल में फर्जी 'मेजर' गिरफ्तार, असली मेजर ने पकड़कर मुकदमा कराया दर्ज

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )