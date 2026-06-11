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बीटेक की योग्यता वाली भर्ती में पेश की एमटेक की फर्जी डिग्री, दस्तावेज सत्यापन में खुली पोल, पीएचईडी का JEN गिरफ्तार

राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने आरोपी को लिया रिमांड पर, पूछताछ जारी.

Fake M Tech Degree Case
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी (Source : SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 9:54 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों को लेकर एसओजी का एक्शन लगातार जारी है. अब एसओजी ने पीएचईडी के जेईएन को एमटेक की फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के मामले में गिरफ्तार किया है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि दुर्गाशंकर मेनारिया ने अपने आवेदन में 2010-2012 के बीच मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन से एमटेक की डिग्री हासिल करने की जानकारी दी है. लेकिन जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय ने उसे एमटेक की डिग्री जारी नहीं की. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे फर्जी डिग्री दिलवाने में किसने मदद की. इस संबंध में आगे जांच जारी है.

हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्री लगाई : उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) अजमेर द्वारा वर्ष 2018-19 में समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षिता सलाहकार (ग्रेड द्वितीय) भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे. इस भर्ती में वाना (भींडर, उदयपुर) ने आवेदन किया. उसने अपने शैक्षणिक दस्तावेजों में मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) से एमटेक (इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम) की डिग्री भी अपलोड की थी.

पढ़ें : SOG Action : शिक्षक भर्ती में खेल कोटे के तीन अभ्यर्थियों को ताइक्वांडो के फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले दो दलाल गिरफ्तार

सत्यापन में फर्जी पाई गई डिग्री : लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद आरपीएससी ने उसका अंतिम चयन कर लिया और प्रशिक्षण कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर को अभ्यर्थी के शैक्षणिक दस्तावेजों का संबंधित विश्वविद्यालयों से सत्यापन कर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए. दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होने पर निदेशक, प्रशिक्षण कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर की ओर से एसओजी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था.

एसओजी ने की गहनता से दस्तावेजों की जांच : उन्होंने बताया कि मामले की जांच के दौरान विभाग से संबंधित दस्तावेज और अभ्यर्थी द्वारा पेश की गई शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां प्राप्त की गई. आरोपी ने अपने आवेदन में साल 2010 से 2012 के दौरान मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) से एमटेक की डिग्री प्राप्त करना दर्शाया गया था. एसओजी द्वारा विश्वविद्यालय से सत्यापन कराने पर सामने आया कि आरोपी दुर्गाशंकर मेनारिया के नाम से यह डिग्री जारी नहीं की गई.

ज्यादा योग्य दिखाने के लिए लगाई एमटेक की डिग्री : पड़ताल में सामने आया कि आरोपी ने अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षिता सलाहकार (ग्रेड द्वितीय) के पद के लिए आवेदन किया था. इस पद के लिए एमटेक डिग्री की जरूरत ही नहीं थी. इस पद की योग्यता महज स्नातक ही थी. इसके बावजूद आरोपी ने अति उत्साह में खुद को ज्यादा योग्य दिखाने के लिए अपने आवेदन में फर्जी डिग्री का उल्लेख कर दिया. अनुसंधान में यह भी सामने आया कि आरोपी वर्तमान में जलदाय विभाग, भींडर में जूनियर इंजीनियर (जेईएन) के पद पर कार्यरत है.

अब बीटेक व अन्य डिग्रियों की भी जांच : एसओजी टीम द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जिसमें यह सामने आया कि उसने फर्जी एमटेक डिग्री के आधार पर आवेदन किया तथा उसी डिग्री के आधार पर माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) में वर्ष 2015 से 2020 तक सहायक तकनीकी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त किया और उक्त अनुभव प्रमाण पत्र को अपनी योग्यता में सम्मिलित किया.

इस मामले में आरोपी दुर्गाशंकर मेनारिया को गिरफ्तार किया गया. उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. आरोपी ने एमटेक की फर्जी डिग्री विश्वविद्यालय के किन कर्मचारियों और दलालों के जरिए हासिल की. इसे लेकर अनुसंधान जारी है. उसकी बीटेक व अन्य डिग्रियों का भी सत्यापन करवाया जा रहा है.

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