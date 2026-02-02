ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में फर्जी लोन एप गिरोह का भंडाफोड़, 5 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार, जानें कैसे करते थे फ्रॉड

फर्जी लोन एप के जरिए ठगी करने वाले, अवैध सिम बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों में एक की तलाश पुलिस कर रही है.

Fake loan app gang busted
फिरोजाबाद में फर्जी लोन एप गिरोह के 5 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 4:47 PM IST

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जनपद में साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी लोन एप के जरिए ठगी करने वाले और अवैध सिम बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है.

प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम राजेश सिंह के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भारत सरकार के समन्वय व प्रतिबिम्ब पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा गया है.

जानें कैसे करते थे ठगी

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने महान किट प्रा. लि. नाम से फर्जी कंपनी बनाकर कई नकली लोन एप तैयार कर प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर लॉन्च किए. एप डाउनलोड करते ही पीड़ितों के मोबाइल का पूरा डेटा एक्सेस कर लिया जाता था. इसके बाद उनके यूपीआई खातों में कुछ रुपये भेजकर ऊंचे ब्याज पर लोन रिकवरी के नाम पर डराया-धमकाया जाता था.

यदि कोई व्यक्ति पैसा लौटाने से मना करता, तो आरोपियों द्वारा मोबाइल से ली गई तस्वीरों को एडिट कर पीड़ित और उसके परिजनों को भेजा जाता, जिससे डरकर लोग मनचाही रकम दे देते थे. पुलिस के अनुसार आरोपी अब तक करीब 800 लोगों से ठगी कर चुके हैं.

फर्जी सिम का खेल

गिरोह के दो सदस्य मजदूरों और अशिक्षित लोगों के नाम पर सिम निकालते थे और तकनीकी बहाने बनाकर सिम उन्हें न देकर महंगे दामों में रिकवरी एजेंट्स को बेच देते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, थम्ब इम्प्रेशन रीडिंग मशीन, भारी मात्रा में सिम कार्ड बरामद किए हैं.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम राघव पुत्र शिवनन्दन जहारवीर नगर, सिरसागंज, रजनीश पुत्र श्रीकृष्ण यादव कौरारा रोड बाईपास, सिरसागंज, सोनू पुत्र सर्वेश कुमार जहारवीर नगर, सिरसागंज, नीलेश पुत्र रामप्रवेश कुतुबपुर, थाना नसीरपुर, पुष्पेन्द्र पुत्र रवीश कुमार नगला कन्ही, थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद है. वहीं वांछित आरोपी का नाम महेश कुमार निवासी गुरुग्राम (हरियाणा), मैनेजर महान किट प्रा.लि. है.

पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

