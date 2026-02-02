ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में फर्जी लोन एप गिरोह का भंडाफोड़, 5 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार, जानें कैसे करते थे फ्रॉड

फिरोजाबाद में फर्जी लोन एप गिरोह के 5 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जनपद में साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी लोन एप के जरिए ठगी करने वाले और अवैध सिम बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है.

प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम राजेश सिंह के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भारत सरकार के समन्वय व प्रतिबिम्ब पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा गया है.

जानें कैसे करते थे ठगी

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने महान किट प्रा. लि. नाम से फर्जी कंपनी बनाकर कई नकली लोन एप तैयार कर प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर लॉन्च किए. एप डाउनलोड करते ही पीड़ितों के मोबाइल का पूरा डेटा एक्सेस कर लिया जाता था. इसके बाद उनके यूपीआई खातों में कुछ रुपये भेजकर ऊंचे ब्याज पर लोन रिकवरी के नाम पर डराया-धमकाया जाता था.

यदि कोई व्यक्ति पैसा लौटाने से मना करता, तो आरोपियों द्वारा मोबाइल से ली गई तस्वीरों को एडिट कर पीड़ित और उसके परिजनों को भेजा जाता, जिससे डरकर लोग मनचाही रकम दे देते थे. पुलिस के अनुसार आरोपी अब तक करीब 800 लोगों से ठगी कर चुके हैं.