हजारीबाग में नकली शराब रैकेट का भंडाफोड़, 53 पेटी विदेशी शराब जब्त

हजारीबाग: हजारीबाग बिहार के गया जी का सीमावर्ती जिला है. यही कारण है कि अवैध शराब के कारोबारी इस क्षेत्र का उपयोग गोरखधंधा के लिए करते हैं. हाल के दिनों में जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में कई अवैध कारोबारियों के गोरखधंधा को नेस्तनाबूद कर दिया है. एक बार फिर विभाग ने हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के आरा भुसाई गांव में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का समान बरामद हुआ है.

जानकारी देते सहायक उत्पाद आयुक्त (Etv Bharat)

अवैध शराब मामले में जारी रहेगी कार्रवाई

इस मामले में सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 53 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त की गई है. जिसकी अनुमानित कीमत 7 से 8 लाख रुपये आंकी गई है. छापेमारी के दौरान शराब निर्माण और तस्करी में प्रयुक्त सामग्री भी बरामद किया गया है.

उन्होंने बताया कि जब्त शराब को दो वाहनों, जिनमें एक लग्जरी वाहन शामिल है, के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था. इस दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. उत्पाद विभाग का कहना है कि अवैध शराब निर्माण और तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.