नकली शराब बनाने और सप्लाई का मामला: 2 और आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, कबीरधाम पुलिस का बड़ा एक्शन

निगरानी और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए झारखंड से गिरफ्तारी की है.

नकली शराब बनाने और सप्लाई का मामला: 2 और आरोपी झारखंड से गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 30, 2025 at 5:56 PM IST

कवर्धा: नकली शराब निर्माण और सप्लाई के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने के बाद कबीरधाम पुलिस अब इस गिरोह की जड़ तक पहुंच रही है. इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दूसरे व्यवसाय के नाम पर भारी मात्रा में स्पिरिट मंगाई जाती थी फिर इसे सप्लाई किया जाता था.

2 सप्लायर गिरफ्तार: हाल ही में पोड़ी क्षेत्र में पकड़े गए नकली देशी प्लेन शराब फैक्ट्री मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया. अब पुलिस को अंतरराज्यीय स्तर पर एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस की विशेष टीम झारखंड के जमशेदपुर पहुंची. दबिश देकर दो बड़े सप्लायरों राकेश कोहली (39 वर्ष) और मोहन प्रसाद गुप्ता (67 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया.

नकली शराब मामले में पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए झारखंड से गिरफ्तारी की है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फर्नीचर पॉलिश की आड़ में सप्लाई: पूछताछ में आरोपी मोहन गुप्ता ने बताया कि वह फर्नीचर पॉलिश व्यवसाय की आड़ में कोलकाता के होलसेल केमिकल डीलरों से बड़े पैमाने पर स्पिरिट मंगवाता था. इसके बाद झारखंड के अवैध शराब नेटवर्कों को सप्लाई करता था. इसी लिंक के जरिए वह कबीरधाम जिले के पोड़ी क्षेत्र में पकड़े गए आरोपी नंद कुमार और साजिद के गिरोह को लंबे समय से स्पिरिट भेज रहा था.

नकली शराब बनाने की ट्रेनिंग: वहीं दूसरा आरोपी राकेश कोहली खुद झारखंड में नकली इंग्लिश शराब बनाकर सप्लाई नेटवर्क चला रहा था. साजिद के पुराने परिचय के कारण वह पोड़ी में सक्रिय गिरोह से जुड़ गया. उसने बस के माध्यम से केमिकल भेजने के साथ-साथ नकली शराब बनाने की ट्रेनिंग भी दी. नकली ढक्कन, स्टिकर और पैकिंग सामग्री भी लगातार वह उपलब्ध कराता रहा.

नकली शराब बनाने की कई सामग्री जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले की कार्रवाई जानिए: नकली शराब मामले में चार दिन पहले नंद कुमार, इस्लाम उर्फ सुद्दू, शेख साजिद, छोटू और ईदरिस खान उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसमें ईदरिस को नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नकली शराब और जनस्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इस तरह हुआ खुलासा: इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रैकिंग, वित्तीय लेनदेन और डिजिटल नेटवर्क का विश्लेषण किया. दोनों आरोपियों पर नजर बनाए रखी और सही समय पर दबिश देकर गिरफ्तार किया. अभियान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के निरीक्षक उमाशंकर राठौर, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक वैभव सिंह कलचुरी सहित टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

