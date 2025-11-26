ETV Bharat / state

कवर्धा में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा पुलिस का बड़ा एक्शन, नशे के पांच सौदागर गिरफ्तार

Kawardha police raid
कवर्धा पुलिस की छापेमारी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
वर्धा: छत्तीसगढ़ की कवर्धा पुलिस को नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पोड़ी क्षेत्र में नकली शराब फैक्ट्री को सील कर पुलिस ने कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

कवर्धा पुलिस को लंबे अरसे से नकली शराब की शिकायत प्राप्त हो रही थी. इस बाबात पुलिस को सूचना मिली की पोड़ी क्षेत्र में नकली शराब फैक्ट्री संचालित है. इस सूचना पर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने एक टीम का गठन किया. इस टीम ने छापेमारी की और नकली शराब की फैक्ट्री का खुलासा हो गया.

कवर्धा से ईटीवी भारत संवाददाता महबूब खान की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

गुड़ बनाने के आड़ में शराब फैक्ट्री

छापेमारी के दौरान सामने आया कि गुड़ बनाने की एक फैक्ट्री की आड़ में बड़े पैमाने पर नकली शराब का उत्पादन किया जा रहा था. पुलिस को मौके से भारी मात्रा में अवैध सामान मिला, जिसमें सैकड़ों खाली बोतलें, ढक्कन, शराब कंपनियों के नकली लेबल स्टिकर, जर्किन, केन और रसायन है. इसके साथ ही पुलिस को मिक्सिंग टैंक और पैकिंग मशीन भी मिली है. पुलिस को अंदेशा है कि इसमें बड़ा शराब नेटवर्क शामिल हो सकता है. बरामद सामान की मात्रा और उपकरणों से साफ है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और बड़े पैमाने पर कच्ची सामग्री की सप्लाई और शराब की बिक्री हो रही थी.

कवर्धा पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

घटनास्थल से पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है और सभी से पोड़ी चौकी में पूछताछ जारी है. प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलने है. दूसरे राज्यों से भी तार जुड़ रहे हैं. हमारी टीम इस केस में जांच कर रही है. हम इस नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं- धर्मेंद्र सिंह, एसपी, कवर्धा

Illegal Liquor Factory In Kawardha
शराब बनाने वाली फैक्ट्री से मिले सामान (ETV BHARAT)

पुलिस अब इस गिरोह के मास्टरमाइंड और सप्लाई चेन की पहचान पर तेजी से काम कर रही है. कवर्धा के एसपी का कहना है कि इस केस में आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

शराब घोटाला में बड़ा खुलासा : पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने खेला बड़ा खेल, EOW की चार्जशीट में पर्दाफाश

नवागढ़ में एक साथ जली पांच चिता, तिरंगे में लपेटकर दो जवानों की दी गई अंतिम विदाई, एक सात दिन पहले ही बना था दूल्हा

