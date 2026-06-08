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UKSSSC एग्जाम मामला, फर्जी पत्र से युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश, आयोग ने लिया संज्ञान

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( ETV Bharat )