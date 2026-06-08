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UKSSSC एग्जाम मामला, फर्जी पत्र से युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश, आयोग ने लिया संज्ञान

उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के सामने एक बार फिर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है.

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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 8, 2026 at 1:17 PM IST

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देहरादून: देश भर में पेपर लीक का मामला इन दोनों छाया हुआ है. उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक में युवा पेपर लीग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. इस बीच एक ऐसा पत्र सामने आया है, जो युवाओं को भ्रमित करने वाला है. यह पत्र आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें परीक्षा की तारीख को लेकर गलत जानकारी दी गई है. मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने इसका संज्ञान लिया है और इसे पूरी तरह फर्जी बताते हुए युवाओं से सतर्क रहने की अपील की है.

उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के सामने एक बार फिर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है. एक ओर जहां प्रदेश में पिछले कुछ सालों के दौरान सामने आए पेपर लीक मामलों ने युवाओं का भरोसा हिलाया है, वहीं दूसरी ओर अब फर्जी पत्रों के जरिए अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पत्र वायरल हुआ, जिसमें आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों को लेकर गलत जानकारी प्रसारित की गई.

UKSSSC एग्जाम के फर्जी पत्र से युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश (ETV Bharat)

दरअसल, प्रदेश में बेरोजगार युवा लंबे समय से सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं. पेपर लीक और भर्ती घोटालों के कारण पहले ही कई परीक्षाएं प्रभावित हो चुकी हैं. ऐसे में अभ्यर्थी हर नई भर्ती और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर बेहद संवेदनशील हैं. इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर एक फर्जी आदेश वायरल कर दिया, जिसमें आयोग की आगामी परीक्षाओं की तिथियों को बदलकर पेश किया गया.

वायरल पत्र में दावा किया गया कि विशेष तकनीकी अर्हता के विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा 3 मई को आयोजित की जाएगी. इसके अलावा स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा की तारीख 4 सितंबर 2026 दर्शाई गई. पत्र को इस तरह तैयार किया गया था कि पहली नजर में यह आयोग का आधिकारिक आदेश प्रतीत हो. यही कारण रहा कि कई अभ्यर्थियों के बीच इसे लेकर भ्रम की स्थिति बन गई और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई.

social media
UKSSSC एग्जाम को लेकर जारी हुई फर्जी लेटर. (@social media)

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि फर्जी पत्र में आयोग के पूर्व सचिव के हस्ताक्षर भी लगाए गए थे. इससे पत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रयास किया गया, ताकि अभ्यर्थी इसे असली समझ लें. इसके बाद यह दस्तावेज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अभ्यर्थियों के ग्रुपों में तेजी से वायरल हो गया. कई युवाओं ने परीक्षा तिथियों को लेकर संशय व्यक्त किया और आयोग से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. हालांकि आयोग के आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम से स्पष्ट है कि वायरल पत्र में दी गई जानकारी पूरी तरह गलत है.

आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा 14 जून 2026 को प्रस्तावित है. वहीं विशेष तकनीकी अर्हता के विभिन्न पदों की लिखित परीक्षा 28 जून 2026 को आयोजित की जानी है. ऐसे में वायरल पत्र में दर्शाई गई, दोनों तिथियां वास्तविक कार्यक्रम से मेल नहीं खातीं. इस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गंभीर समस्या बन सकती हैं। यदि कोई अभ्यर्थी गलत सूचना के आधार पर अपनी तैयारी की रणनीति बनाता है, तो उसका नुकसान हो सकता है. यही कारण है कि आयोग ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रहा है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इस फर्जी पत्र की जानकारी दे दी है. आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित पत्र का आयोग से कोई संबंध नहीं है. साथ ही आयोग युवाओं तक सही और प्रमाणिक जानकारी पहुंचाने के लिए नया स्पष्टीकरण जारी करने की तैयारी कर रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे.

आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी भर्ती या परीक्षा से जुड़ी सूचना पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत माध्यमों से अवश्य करें. केवल सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों या दस्तावेजों के आधार पर कोई निर्णय न लें. आयोग का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं समय-समय पर आधिकारिक रूप से जारी की जाती हैं और उन्हीं को अंतिम माना जाना चाहिए.

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