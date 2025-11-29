ETV Bharat / state

अपहरण और फिरौती की झूठी साजिश का पर्दाफाश, ऑटो ड्राइवर के बहकावे में आई महिला टीचर

पति ने पत्नी के अपहृत होने की शिकायत छावनी थाने में दर्ज कराई थी.

ऑटो ड्राइवर के बहकावे में आई महिला टीचर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 29, 2025 at 6:25 PM IST

दुर्ग: कई बार दूसरों की मदद करना खुद को भी भारी पड़ जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ दुर्ग में. यहां एक महिला शिक्षिका ने ऑटो ड्राइवर की मदद के लिए खुद के अपहरण की साजिश रच डाली. जांच में साजिश का सूत्रधार ऑटो ड्राइवर निकला. पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल 28 नवंबर को महिला के पति ने छावनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पति ने अपनी ओर से दर्ज शिकायत में कहा कि उसकी पत्नी का अपहरण हो गया है. अपहरण करने वाले ने उससे फिरौती की मांग की है. पीड़ित पति को जिस नंबर से फिरौती के लिए फोन आया था वो नंबर भी पुलिस को दिया. पीड़ित ने बताया कि फोन करने वाले कहा कि उसकी पत्नी का किडनैप हो गया है. अगर वो अपनी पत्नी की रिहाई चाहता है तो उसे बदले में 5 लाख दे.

ऑटो ड्राइवर के बहकावे में आकर फंसी महिला टीचर

पीड़ित पति ने इस बात की शिकायत छावनी पुलिस स्टेशन में जाकर की. महिला का अपहरण हुआ था लिहाज पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया. घटना की जानकारी एसएसपी विजय अग्रवाल को दी गई. एसएसपी के निर्देशन में टीम ने जांच शुरू की. एसीसीयू, थाना छावनी और अन्य पुलिस टीमों को तुरंत सक्रिय किया गया.

कॉल डिटेल से पकड़ा गया आरोपी

पुलिस ने तकनीकी निगरानी, कॉल डिटेल और मुखबिरों की जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच में पता चला कि टीचर स्नेह संपदा स्कूल अक्सर एक ही ऑटो से जाया करती है. जिस ऑटो से वो जाती है उसका ड्राइवर इंतखाब आलम है. जानकारी मिलते ही पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को दबिश में लेकर पूछताछ शुरू की. आरोपी ने बताया कि वो पिछले 2–3 वर्षों से शिक्षिका को स्कूल लाने-ले जाने का काम कर रहा है. इसी दौरान उसने गरीबी और कर्ज का हवाला देकर महिला की सहानुभूति हासिल कर ली. महिला शिक्षिका ने कई बार ड्राइवर की आर्थिक मदद भी की.

ऑटो ड्राइवर के बहकावे में आई महिला टीचर (ETV Bharat)

साजिश में महिला ने दिया आरोपी का साथ

पुलिस के मुताबिक ऑटो ड्राइवर का लालच जब बढ़ता गया तो उसने उसने महिला के अपहरण की साजिश रच डाली. आरोपी ने महिला को भरोसे में लेकर कहा कि वो उसकी झूठी अपहरण की साजिश रचेगा. आरोपी ने टीचर को भरोसा दिलाया कि उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचने देगा. इसके बाद आरोपी ने महिला के अपहरण की झूठी साजिश रचकर उसके पति से पैसों की मांग की. पुलिस ने टेक्टनिकल एविडेंस के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया.

