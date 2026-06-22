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लड्डू खिलाकर एसडीएम ने खत्म कराई हड़ताल, कहा - खेती किसानी के काम में जुटें, हम करेंगे समस्या का समाधान

किसानों की समस्या और हड़ताल के संबंध में भंवरमाल गांव के केदार सिंह ने कहा कि मेरे बैंक खाते में 1 लाख 92 हजार का लोन दिख रहा है. हम यहां पिछले चार-पांच दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं. रविवार को एसडीएम यहां पर आए थे उन्होंने हमसे कहा कि अगले बुधवार तक हमारी केसीसी लोन की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा. एसडीएम साहब के आश्वासन पर अपना यह हड़ताल खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी समस्या का समाधान और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन करेंगे.

बलरामपुर: रामानुजगंज सहकारी बैंक के सामने किसानों का चल रहा अनिश्चितकालिन हड़ताल समाप्त हो गया है. किसानों की मांगों और समस्या के समाधान का वादा एसडीएम ने किया, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया. दरअसल, किसानों के द्वारा समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान के लंबित भुगतान और फर्जी केसीसी लोन प्रकरणों के निराकरण की मांग को लेकर अन्नदाता धरने पर बैठे थे. रविवार को एसडीएम और तहसीलदार दोनों ने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्या के सामाधान का वादा किया. जिसके बाद हड़ताल खत्म हो गया. किसानों के द्वारा पिछले पांच दिनों से सहकारी बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा था.

किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

किसानों के द्वारा फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड लोन और लंबित धान बिक्री के भुगतान को लेकर जारी धरना प्रदर्शन और हड़ताल को स्थगित करने के संबंध में किसान नरेंद्र सिंह ने कहा, पीड़ित किसान 17 जून से यहां धरने पर बैठे थे. हमारी मुख्य मांग थी कि 2025-26 में किसानों के द्वारा बेचे गए धान का भुगतान हो और फर्जी केसीसी के मामले से किसान लंबे समय से परेशान हैं उसका जल्दी निराकरण हो.



हम सभी किसानों के द्वारा भूख हड़ताल शुरू करने के दुसरे दिन प्रशासन के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का जो मांग है उस विषय पर बुधवार तक पहल कर समस्या दूर किया जाएगा. अगर बुधवार तक हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम सभी पीड़ित किसान वापस फिर से धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे: नरेंद्र सिंह, किसान



एसडीएम के आश्वासन पर किसानों ने स्थगित की हड़ताल

इस संबंध में रामानुजगंज एसडीएम आनंद नेताम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों के द्वारा फर्जी लोन को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे. आज उनका तीसरा दिन था इनके द्वारा हमारा जो पैसा होल्ड किया गया है उसे रिलिज करने की इनकी मांग थी. साथ ही लोन के जो प्रकरण बने हैं, उनकी भी जांच कर आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया गया है.



हमने किसानो से रिक्वेस्ट किया कि अभी खेती किसानी का दिन आ गया है, तो खाद बीज एवं अन्य सुविधाएं किसानों को जो दिया जाता है, उसको दिया जाएगा ऐसा कहकर उन्हें समझाइश दी गई है. किसानों ने समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर अभी अपना हड़ताल स्थगित किया है: आनंद नेताम, एसडीएम, रामानुजगंज

जिला प्रशासन ने किया वादा

एसडीएम ने कहा कि किसानों ने अपने इस आंदोलन को समाप्त करने से पहले हमारे समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि मांग किया है कि उनके समस्या के संबंध में जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाए.

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