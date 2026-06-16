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लखनऊ में फर्जी IPS गिरफ्तार; पुलिस के सामने झाड़ रहा था हेकड़ी, बोला- "भैया नहीं, सर होता है..."

महानगर इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि फर्जी आईपीएस अफसर को गिरफ्तार किया गया है.

वायरल वीडियो
वायरल वीडियो (Photo credit: viral video)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 6:33 PM IST

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लखनऊ : राजधानी के महानगर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने खुद को IPS बताकर लोगों पर रौब झाड़ने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि विवाद की शुरूआत चाय की दुकान पर बन खाने के बाद पैसे न देने से हुई थी. जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को बुलाया. आरोप है कि इस दौरान आरोपी पुलिसकर्मियों ने सैल्यूट करने की मांग करने लगा. मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो (Video credit: viral video)

महानगर इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि फर्जी आईपीएस अफसर के खिलाफ मुकदमा लिखने की तैयारी की जा रही है. यह व्यक्ति जो खुद को आईपीएस ऑफिसर बता रहा है मडियांव थाना क्षेत्र के भारत नगर का रहने वाला है. आरोपी का नाम मिथलेश शुक्ला है और इसकी उम्र 40 वर्ष है.

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सफेद रंग की टी-शर्ट पहने हुए दिख रहा है. आरोपी खुद को IPS अफसर बता रहा है. वीडियो में व्यक्ति पुलिसकर्मियों से सैल्यूट करने के लिये कहता हुआ दिख रहा है. वीडियो में पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि "आप वर्दी पहनकर आइये, तब सैल्यूट मारेंगे".

इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आईडी कार्ड दिखाने को कहा. इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को दबाव में लेने की कोशिश करने लगा. मामले की जानकारी के बाद एक अधिकारी मौके पर पहुंचे. जिन्होंने फर्जी आईपीएस की गाड़ी रोड से हटाने के लिए कही. आईडी कार्ड नहीं दिखाने पर पुलिस को कुछ शक हुआ. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ें : यूपी-बिहार के पुलिस अफसरों को ठगने वाला शातिर गिरफ्तार, SP क्राइम मुख्यालय बताकर झांसे में लेता था

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