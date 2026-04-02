दुर्ग में फर्जी निवेश कराने वाली कंपनी का खुलासा, 38 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार
आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अबतक कितने लोगों को ये ठग चुका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 9:47 PM IST
दुर्ग: पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को धरदबोचा है, जो फर्जी कंपनी में निवेश कराने के बहाने लोगों को ठगा करता था. आरोपी अबतक लाखों का चूना लोगों को लगा चुका है. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम धर्मेंद्र बंजारे है. सीएसपी ने बताया कि पकड़े गया आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर ठगी का वारदात को अंजाम दिया करता था. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर ए.एम. एस सॉल्यूशन और आर. वी. ग्रुप नाम की कंपनी के जरिए इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया.
निवेश के नाम पर लाखों की ठगी
प्रार्थी जयदीप सिंह कंडा को महज 3 महीने में रकम दोगुनी करने का लालच देकर आरोपियों ने 38 लाख 25 हजार की बड़ी हड़प ली. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को रायपुर के सड्डू इलाके से घेराबंदी कर पकड़ा।. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है. इस कार्रवाई ने निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों को कड़ा संदेश दिया है.
पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
फरियादी की शिकायत मिलने के बाद हमने आरोपी धर्मेंद्र बंजारे को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी पर आरोप है कि वो निवेश के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता था. जब निवेश करने वाला पैसे उनको दे देता तो वो उसे हड़प लेते. पकड़े गए आरोपी से हम पूछताछ कर रहे हैं. जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी: सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई नगर
इन बातों का रखें ध्यान
- कहीं भी रकम निवेश करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें
- निवेशक का रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं इसका पता लगाएं
- निवेशक को निवेश कराने का लाइसेंस है या नहीं ये भी पता लगाएं
- जल्द रकम दोगुना करने के लालच में न फंसें
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