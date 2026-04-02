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दुर्ग में फर्जी निवेश कराने वाली कंपनी का खुलासा, 38 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार

दुर्ग: पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को धरदबोचा है, जो फर्जी कंपनी में निवेश कराने के बहाने लोगों को ठगा करता था. आरोपी अबतक लाखों का चूना लोगों को लगा चुका है. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम धर्मेंद्र बंजारे है. सीएसपी ने बताया कि पकड़े गया आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर ठगी का वारदात को अंजाम दिया करता था. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर ए.एम. एस सॉल्यूशन और आर. वी. ग्रुप नाम की कंपनी के जरिए इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया.

निवेश के नाम पर लाखों की ठगी

प्रार्थी जयदीप सिंह कंडा को महज 3 महीने में रकम दोगुनी करने का लालच देकर आरोपियों ने 38 लाख 25 हजार की बड़ी हड़प ली. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को रायपुर के सड्डू इलाके से घेराबंदी कर पकड़ा।. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है. इस कार्रवाई ने निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों को कड़ा संदेश दिया है.